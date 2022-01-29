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    Ayder Kar Festivali'nin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu

    Ayder Kar Festivali'nin ilk gününde katılımcılar otomobil şambrelleri, branda ve naylonlarla karda kaydı, horon oynadı.
    • DHA
    • 29.01.2022 - 19:09
    • Güncelleme : 29.01.2022 - 19:21
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    Ayder Kar Festivali'nin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu

    Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası’nda kaymakamlık, belediye ve Ayder Turizm Derneği tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Ayder Kar Festivali başladı.

    KARDA KAYIP HORON OYNADILAR

    Festivalin ilk gününde renkli görüntüler ortaya çıktı. Etkinliğe katılanlar otomobil şambrelleri, branda ve naylonlarla karda kaydı.

    Kayak sırasında kimi takla attı, kimi ise kalabalığın arasına daldı.

    Festivalde yöre sanatçılarının konserleri ile kar üstünde horon oynayanlar eğlenceli anlar yaşadı.

    Festival, yarın yapılacak etkinliklerle sona erecek.

    Ayder Kar Festivali'nin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu VİDEO

    Ayder Kar Festivali nin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu #1

    Ayder Kar Festivali nin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu #2

    Ayder Kar Festivali nin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu #3

    Ayder Kar Festivali nin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu #4

    Ayder Kar Festivali nin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu #5

    Ayder Kar Festivali nin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu #6

    Ayder Kar Festivali nin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu #7

    Ayder Kar Festivali nin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu #8

    Ayder Kar Festivali nin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu #9

    Ayder Kar Festivali nin ilk günü renkli görüntülere sahne oldu #10


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