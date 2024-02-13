Ayder Yaylası ışıl ışıl parlıyor: Gece görüntüsü hayran bıraktı Dünyada doğa olayları ve tabiatta meydana gelen güzel görüntüler ilgi çekmeye hatta turizmi canlandırmaya devam ederken, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda bu kategoriye giren bir görüntü tespit edildi.

AA

Türkiye'nin her köşesi; yaz kış, gece gündüz güzelliklerini sergilemeye devam ediyor.

Bazen Salda Gölü'nün turkuaz rengi görenleri kendisine hayran bırakırken bazen de Kapadokya'da gökyüzünde süzülen balonların süslediği bir gün ağarma manzarası görenleri kendisini hayran bırakabiliyor.

İşte böyle bir manzara da Karadeniz'de yerli ve yabancı turistlerin akın akın gittiği Ayder Yaylası'nda, akşam saatlerinde objektiflere yakalandı.

Ayder Yaylası'nda akşam

Kar yağışı ile beyaza bürünen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası, akşam saatlerinde verdiği görüntü ile görenleri kendisine hayran bıraktı.

Evlerin ışıkları görüntüyü eşsizleştirdi

Ayder Yaylası'ndaki görüntü, sokak aydınlatması ve evlerin ışıklarıyla birlikte daha da güzel bir kareler oluşmasına neden oldu.

Görenler hayran kaldı

Rize'de Ayder Yaylası'nda akşam görüntüsü kendisine hayran bıraktı

Sisli dağlar

Sisli dağların arasından sızan evlerin ışıkları akşamın karanlığını aydınlattı.

Sokak aydınlatmaları

Karla kaplı yüksek çam ağaçları da sokak aydınlatmalarıyla birlikte görüntülere net olanak yansıdı.

Gecenin güzelliği

Ayder Yaylası'nın güzelliği objektiflere gece bir başka yansıdı.

Turistlerin ilgisi

Ayder, yerli olduğu kadar yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Dünyada benzeri yok

Ayder Yaylası, gece görüntüleriyle dünyanın pek çok köşesindeki turizm noktasıyla yarışabilecek görüntüler verdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)