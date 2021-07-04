Ayder, normalleşmenin 3. etabının başlamasıyla birlikte tatilcilerin uğrak noktası haline geldi. Eski kabalık günlerine dönen Ayder'de turistler, tulum ve horon eşliğinde karşılanıyor.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Ayder Yaylası, yasakların tamamen kalkmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Ayder'e gelenler, horon ve türkülerle karşılanıyor, doğa yürüyüşü yaparak, yöresel lezzetleri tadıyor.

Bazı çiftler ise yaylada düğün fotoğrafları çektiriyor, horonlara eşlik ediyor.

Ayder'e gelen tatilciler otel, pansiyon ve bungalov evlerini doldurdu.

SALINCAK İŞGALİNDEN KURTARILDI

Ayder Yaylası'nda kaçak yapılan salıncaklar 2019 yılında kaldırıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yıkım ihalesinin ardından 25 salıncak ile kaçak ve ruhsatsız yapılarla ilgili Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi tarafından çalışma başlatıldı.

Tebligatların yapı ve salıncak sahiplerine bildirilmesinin ardından 12 vatandaş salıncaklarını kendisi kaldırırken jandarma ekipleri diğer salıncakları yıkmak için yaylada tedbir aldı. Alınan tedbirlerin ardından 13 salıncak 2 Eylül 2019 tarihinde yıkım ekibi tarafından söküldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri ise salıncaklar nedeniyle zarar gören alanda çimleme çalışması yaptı. Salıncakların yanı sıra alanda bulunan masa, sandalye ve 2 seyyar büfe kaldırıldı.

Ayder'de salıncakların kaldırılmasıyla birlikte oluşan görüntü kirliliği son buldu.





"ESKİ GÜNLERİ YAŞIYORUZ, MUTLUYUZ"

Turizmci Mustafa Memoğlu tulum sesi ile muhteşem doğanın misafirlerle yeniden buluştuğunu belirterek, "Ayder artık eski günlerine geri dönüyor. Yaylaya yoğun bir turist ilgisi var. Yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Biz misafirlerimizi tulumla karşılıyoruz, onlar ise bize horonla karşılık veriyor. Eski günleri yaşıyoruz, çok mutluyuz.” dedi.

Ayder Yaylası ziyaretçilerin akınına uğruyor VİDEO

"DÜĞÜN FOTOĞRAFLARI İÇİN AYDER'İ TERCİH ETTİK"

Yaylaya düğün fotoğraflarını çektirmek için gelen çiftler var. Horonlara eşlik eden Elif ve Armağan Ustabaş çifti onlardan birisi.

Gelinliği ile yaylaya gelen Elif Ustabaş “Düğün fotoğraflarımız için Ayder’i tercih ettik.

Yaylayı eski günlerdeki gibi hareketli görmek bizleri mutlu etti." diye konuştu.

"CENNETTEN BİR PARÇA"

Ardahan'dan gelen Mustafa Avşar da "Ayder cennetten bir parça. Yeşili, doğası ile dinlendik, oksijenle temizlendik.” şeklinde konuştu.

"ZİYARETÇİ SAYISI ARTIYOR"

Rize Belediyesi Turizm Komisyonu üyesi Fatih Kızıltan da pandemi sonrası insanların yaylalara ve doğaya olan talebinin arttığını belirterek "Bölgeye gelenlerin sayısı artıyor. Ortadoğu'dan gelen misafirlerle beraber Rus turistler de bölgeye ilgi gösteriyor.

Ayder, yaklaşık bir buçuk yıllık pandemi sessizliğin ardından normalleşme ile beraber eski günlerini yaşamaya başladı.” dedi.



