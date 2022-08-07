Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki turizm merkezi Ayder yaylası en yoğun günlerini geçiriyor.

Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder yaylasında yaz sezonu hareketliliği yaşanıyor.

Özellikle Arap turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yaylada; otel, pansiyon ve bungolavlarda yer kalmadı, yollarda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaylada doğa yürüyüşü yapanlar serin havanın keyfini çıkardı.

"Araplardan yoğun ilgi var"

Yaylada restoran işletmecisi Mustafa Memoğlu, pandemi dolayısıyla 2 yıldır boş kaldıklarını hatırlatarak, "Bu yıl turizmde bir patlama yaşıyoruz. Yabancı turistlerden özellikle Araplardan yoğun talep var. Bu muhteşem doğayı gören Araplar hayran kalıyorlar. Havaların da güzel gitmesi ile ağustos ayında tam dolulukla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.” dedi.

Ayder yaylasına Arap turist akını VİDEO

"Buralar bizim dikkatimizi çekiyor"

DHA'ya konuşan Kuveytli Rabbi Al Murtaza, "Ben her yıl Türkiye'ye geliyorum. 1 aydır Türkiye'deyim. Şu an Rize'de doğa çok güzel, her yer yemyeşil. Bizim memleketimizden farklı olarak her yer yemyeşil, yüksek tepeler var, sular harika. O yüzden de buralar bizim dikkatimizi çekiyor." diye konuştu.

"Çok misafirperver davranıyorlar"

3 yıldır Türkiye'de olduğunu söyleyen Yemenli Elyas Mustafa da "Türkiye'de okuyorum, yazları da turizm sektöründe çalışıyorum. Karadeniz özellikle de Ayder çok güzel. Türkler iyi insanlar, bizlere çok misafirperver davranıyorlar. Burada olmaktan çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.





























