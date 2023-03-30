Ayder Yaylası'na mart karı

İHA
Türkiye mart ayı sonunda yeniden kış havasına teslim oldu.
Yurt genelinde yer yer kar ve yağmurun etkili olduğu soğuk hava hakim.
Bu kapsamda kar Rize'ye de ulaştı.
İlkbahar mevsiminin gelmesiyle Rize’de artması beklenen hava sıcaklıkları beklenenin dışında seyretti.
Ayder kar altında
Mart ayının son günlerinde mevsim normallerinin dışında seyreden soğuk havadan Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası da nasibini aldı.
Ayder Yaylası’nda nisan ayı güzelliğini bekleyen turistler, sabah uyandığında her yeri beyaz görmenin şokunu yaşadı.