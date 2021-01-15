Ayder Yaylası'na yağan karın keyfini, tatilciler sürdü

Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, kar yağmasıyla beyaza büründü. Yaylaya giden tatilciler, karın keyfini çıkardı.

Doğu Karadeniz’de hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü Ayder Yaylası da yağan karla brilikte beyaz örtüyle kaplandı.

Çam ağaçları ile kaplı yaylada oluşan seyirlik manzaraların tadını, yaylaya giden tatilciler çıkardı.

ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

Tatilciler doğa yürüyüşü yaptı, manzarada cep telefonu kamerasıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

"PANDEMİDEN ÖNCE DAHA RENKLİYDİ"

Yaylaya gelen Duygu Yılmaz, "Ayder Yaylası her zaman tercihimiz olmuştur. Çok güzel, özellikle kış mevsiminde karın yağmasıyla kartpostallık bir görüntü oluşuyor. Pandemiden önce çok daha eğlenceli ve renkli oluyordu. Tulumlar çalınıyor, ateş etrafında horonlar oynanıyordu. Pandemi dolayısıyla şu an bunlar yok ama en kısa zamanda olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

"KARIN KEYFİNİ ÇIKARIYORUZ"

Özlem Meral da, “Kar yağınca Ayder’e kaçtık. İyi ki de gelmişiz. Karın keyfini çıkarıyoruz.” dedi.

































