Euro
8.9718
0.04%
Dolar
7.3873
0.36%
Altın
440.82
0.75%
Borsa
1.543
-0.22%
Bitcoin
283.656
0.41%
EXEN Coin
11.67
0.60%
4ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 4 C

    Ayder Yaylası'na yağan karın keyfini, tatilciler sürdü

    Dünyaca ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, kar yağmasıyla beyaza büründü. Yaylaya giden tatilciler, karın keyfini çıkardı.
    • DHA
    • 15.01.2021 - 13:56
    • Güncelleme : 15.01.2021 - 13:57
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ayder Yaylası'na yağan karın keyfini, tatilciler sürdü

    Doğu Karadeniz’de hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü.

    Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki dünyaca ünlü Ayder Yaylası da yağan karla brilikte beyaz örtüyle kaplandı.

    Çam ağaçları ile kaplı yaylada oluşan seyirlik manzaraların tadını, yaylaya giden tatilciler çıkardı.

    ANI ÖLÜMSÜZLEŞTİRDİLER

    Tatilciler doğa yürüyüşü yaptı, manzarada cep telefonu kamerasıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

    "PANDEMİDEN ÖNCE DAHA RENKLİYDİ"

    Yaylaya gelen Duygu Yılmaz, "Ayder Yaylası her zaman tercihimiz olmuştur. Çok güzel, özellikle kış mevsiminde karın yağmasıyla kartpostallık bir görüntü oluşuyor. Pandemiden önce çok daha eğlenceli ve renkli oluyordu. Tulumlar çalınıyor, ateş etrafında horonlar oynanıyordu. Pandemi dolayısıyla şu an bunlar yok ama en kısa zamanda olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

    "KARIN KEYFİNİ ÇIKARIYORUZ"

    Özlem Meral da, “Kar yağınca Ayder’e kaçtık. İyi ki de gelmişiz. Karın keyfini çıkarıyoruz.” dedi.

    Ayder Yaylası na yağan karın keyfini, tatilciler sürdü #1

    Ayder Yaylası na yağan karın keyfini, tatilciler sürdü #2

    Ayder Yaylası na yağan karın keyfini, tatilciler sürdü #3

    Ayder Yaylası na yağan karın keyfini, tatilciler sürdü #4

    Ayder Yaylası na yağan karın keyfini, tatilciler sürdü #5

    Ayder Yaylası na yağan karın keyfini, tatilciler sürdü #6

    Ayder Yaylası na yağan karın keyfini, tatilciler sürdü #7

    Ayder Yaylası na yağan karın keyfini, tatilciler sürdü #8

    Ayder Yaylası na yağan karın keyfini, tatilciler sürdü #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir