Aydın ve İzmir'de kestaneler kuyulardan çıkarılmaya başlandı

Aydın ve İzmir’de yaklaşık 1 ay önce hasat edilerek kuyulara doldurulan kestaneler, çıkarılmaya başlandı. Üreticiler kestaneyi, 10 lira ile 35 TL arasında değişen fiyatla toptancılara satıyor.

Kestane üretiminde Türkiye rekoltesinin yüzde 42'sini karşılayan Aydın’da, ekim ayında hasat yapıldı.

Yapılan hasat sonrası kuyulara doldurulan kestaneler, çıkarılmaya başlandı.

Özel harman makineleriyle kabuklarından ayrılan kestaneler, dünyanın değişik ülkelerine ihraç ediliyor.

Ayıklama işlemi sırasında kestanelere iriliği ve parlaklığına göre fiyat biçiliyor.

KİLOSU 10 İLE 35 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Kilosu 10 TL ile 35 TL arasında toptan satılan kestaneler üreticinin yüzünü güldürüyor.

Türkiye genelinde yıllık yaklaşık 60-65 bin ton kestane üretimi olurken, bunun yaklaşık 25 bin tonunun Aydın ve İzmir'in ortak noktasında kalan dağlarında üretildiği belirtildi.

DÜNYANIN ÇEŞİTLİ YERLERİNE GİDİYOR

Türkiye’de üretilen kestanelerin ise başta İtalya olmak üzere Lübnan, Fransa Suudi Arabistan, Ürdün Kuveyt, Almanya ve İngiltere gibi çeşitli dünya ülkelerine ihraç edildiği belirtildi.

Bilinen tüketiminin yanında özellikle en büyük alıcı ülke olan İtalya'da un ve çocuk maması olarak değerlendirilen kestanenin fiyatı her geçen gün artıyor.