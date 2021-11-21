Euro
12.7077
1.14%
Dolar
11.2516
1.95%
Altın
668.22
1.17%
Borsa
1.737
0.03%
Bitcoin
666.202
2.51%
BTXN Coin
20.23
-1.12%
13ºC
İstanbul
Açık 13 C

    Aydın'da 1 yılın ardından yeniden deve güreşleri başladı

    Aydın'da pandemi nedeniyle yapılamayan deve güreşleri, başladı. Giriş ücretinin 20 TL olduğu deve güreşlerini kadın ve çocuklar ise ücretsiz izleme imkanı buldu.
    • DHA
    • 21.11.2021 - 17:41
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da 1 yılın ardından yeniden deve güreşleri başladı

    Aydın'da yapılan deve güreşleri, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.

    Aşının bulunması ve vaka sayılarının azalmasıyla hayat normale döndü.

    Bunun akabinde ertelenen deva güreşleri, yeniden yapılmaya başlandı.

    Sezonun ilk deve güreşi Efeler Belediyesi tarafından Umurlu Mahallesi'nde yapıldı.

    150 PEHLİVAN DEVE KATILDI

    Güreşe Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'nden 150 pehlivan deve katıldı.

    Develer arenada kıyasıya güreşirken, vatandaşlar ise havanın güzel olmasını fırsat bilip alanı doldurdu.

    Giriş ücretinin 20 lira olduğu deve güreşlerini kadın ve çocuklar ise ücretsiz izleme imkanı buldu.

    Aydın da 1 yılın ardından yeniden deve güreşleri başladı #1

    Aydın da 1 yılın ardından yeniden deve güreşleri başladı #2

    Aydın da 1 yılın ardından yeniden deve güreşleri başladı #3

    Aydın da 1 yılın ardından yeniden deve güreşleri başladı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir