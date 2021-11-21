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Aydın'da 1 yılın ardından yeniden deve güreşleri başladı

Aydın'da 1 yılın ardından yeniden deve güreşleri başladı

Aydın'da pandemi nedeniyle yapılamayan deve güreşleri, başladı. Giriş ücretinin 20 TL olduğu deve güreşlerini kadın ve çocuklar ise ücretsiz izleme imkanı buldu.