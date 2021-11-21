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- Aydın'da 1 yılın ardından yeniden deve güreşleri başladı
Aydın'da 1 yılın ardından yeniden deve güreşleri başladı
Aydın'da pandemi nedeniyle yapılamayan deve güreşleri, başladı. Giriş ücretinin 20 TL olduğu deve güreşlerini kadın ve çocuklar ise ücretsiz izleme imkanı buldu.
- DHA
- 21.11.2021 - 17:41
Aydın'da yapılan deve güreşleri, geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle ertelenmişti.
Aşının bulunması ve vaka sayılarının azalmasıyla hayat normale döndü.
Bunun akabinde ertelenen deva güreşleri, yeniden yapılmaya başlandı.
Sezonun ilk deve güreşi Efeler Belediyesi tarafından Umurlu Mahallesi'nde yapıldı.
150 PEHLİVAN DEVE KATILDI
Güreşe Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi'nden 150 pehlivan deve katıldı.
Develer arenada kıyasıya güreşirken, vatandaşlar ise havanın güzel olmasını fırsat bilip alanı doldurdu.
Giriş ücretinin 20 lira olduğu deve güreşlerini kadın ve çocuklar ise ücretsiz izleme imkanı buldu.