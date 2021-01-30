Aydın'da 10 aylık bebek koronavirüse yenildi

Aydın’ın Köşk ilçesinde karantinada olan ailenin 10 aylık bebekleri Göktuğ, hayatını kaybetti.

Ankara’da yaşayan Abdülkerim-Damla Dülger çifti, geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden babaları Mehmet Dülger’in cenazesi dolayısıyla Aydın’a geldi.

TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

Yenipazar ilçesinde yaşayan babalarını toprağa verdikten sonra taziyeleri kabul eden aile, daha sonra Köşk ilçesi Serdaroğlu Mahallesi’ndeki evlerinde rahatsızlanınca doktora gitti.

TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Burada yapılan muayenelerinde koronavirüs testi pozitif çıkan aile karantinaya alındı.

GÖKTUĞ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Dün aniden rahatsızlığı artan ailenin 10 aylık bebekleri Göktuğ, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Göktuğ Dülger, hayatını kaybetti.

DEDESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

Bir hafta önce babalarını toprağa veren Dülger Ailesi, jandarma ekiplerinin de katıldığı cenaze programı ile bebeklerini dedesinin yanında toprağa verdi.