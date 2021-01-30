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    Aydın'da 10 aylık bebek koronavirüse yenildi

    Aydın’ın Köşk ilçesinde karantinada olan ailenin 10 aylık bebekleri Göktuğ, hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 30.01.2021 - 16:07
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    Aydın'da 10 aylık bebek koronavirüse yenildi

    Ankara’da yaşayan Abdülkerim-Damla Dülger çifti, geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybeden babaları Mehmet Dülger’in cenazesi dolayısıyla Aydın’a geldi.

    TAZİYELERİ KABUL ETTİLER

    Yenipazar ilçesinde yaşayan babalarını toprağa verdikten sonra taziyeleri kabul eden aile, daha sonra Köşk ilçesi Serdaroğlu Mahallesi’ndeki evlerinde rahatsızlanınca doktora gitti.

    Aydın da 10 aylık bebek koronavirüse yenildi #1

    TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

    Burada yapılan muayenelerinde koronavirüs testi pozitif çıkan aile karantinaya alındı.

    GÖKTUĞ HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Dün aniden rahatsızlığı artan ailenin 10 aylık bebekleri Göktuğ, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Göktuğ Dülger, hayatını kaybetti.

    Aydın da 10 aylık bebek koronavirüse yenildi #2

    DEDESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ

    Bir hafta önce babalarını toprağa veren Dülger Ailesi, jandarma ekiplerinin de katıldığı cenaze programı ile bebeklerini dedesinin yanında toprağa verdi.

    Aydın da 10 aylık bebek koronavirüse yenildi #3

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