Petrol
104.71
0.00%
Euro
16.23
-0.15%
Dolar
14.69
0.12%
Altın
908.27
-0.60%
Borsa
2252
0.82%
Bitcoin
685.346
1.40%
BTXN Coin
36.50
-0.19%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Aydın'da 10 dönüm ormanlık alan yandı

    Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde çıkan orman yangınında zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu 10 dönümlük alan kül oldu.
    • DHA
    • 01.04.2022 - 21:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Aydın'da 10 dönüm ormanlık alan yandı

    Saat 16.00 sıralarında Aydın'ın Karpuzlu ilçesi Mumcular mahallesindeki ormanlık alanda çıkan yangında, rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çam ve zeytinlik alana sıçradı.

    10 DÖNÜMLÜK ALAN YANDI

    Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazöz ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınırken, zeytin ve çam ağaçlarının bulunduğu 10 dönümlük alan yandı.

    Soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

    Aydın da 10 dönüm ormanlık alan yandı #1

    Aydın da 10 dönüm ormanlık alan yandı #2

    Aydın da 10 dönüm ormanlık alan yandı #3

    Aydın da 10 dönüm ormanlık alan yandı #4

    Aydın da 10 dönüm ormanlık alan yandı #5

    Aydın da 10 dönüm ormanlık alan yandı #6

    Aydın da 10 dönüm ormanlık alan yandı #7


    İlginizi Çekebilir

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!
    Tesla

    Tesla 1,5 milyar USD'lık Kripto Projesiyle Herkese Kazanç Kapısı Açtı!

    Hatay'da salça kutusundan uyuşturucu çıktı
    İç Haber

    Hatay'da salça kutusundan uyuşturucu çıktı

    Seçim Kanunu Meclis'te kabul edildi
    Gündem

    Seçim Kanunu Meclis'te kabul edildi

    Görüş Bildir