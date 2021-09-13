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    Aydın'da 39 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

    Aydın'da hakkında 19 ayrı hırsızlık suçundan, 39 yıl hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından kıskıvrak yakalandı.
    • İHA
    • 13.09.2021 - 20:44
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    Aydın'da 39 yıl hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

    Aydın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirdiği başarılı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

    19 AYRI SUÇTAN 39 YIL HAPİS CEZASI BULUNUYORDU

    Edinilen bilgiye göre, hakkında 19 ayrı hırsızlık suçundan 39 yıl hapis cezası bulunan D.T. isimli şahsın tespit edilen adresine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yakalanan şahıs gözaltına alındı.

    TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen D.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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