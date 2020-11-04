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- Aydın’da 4.0 büyüklüğünde deprem
Aydın’da 4.0 büyüklüğünde deprem
Kuşadası açıklarındaki deprem, yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde kaydedildi.
- DHA
- 04.11.2020 - 06:42
- Güncelleme : 04.11.2020 - 06:43
Aydın'ın Kuşadası açıklarında deprem meydana geldi.
Afet ve Ecil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin bilgileri paylaştı.
KUŞADASI AÇIKLARINDA DEPREM
Açıklamaya göre, saat 05.24'te merkez üssü Aydın’ın Kuşadası açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin derinliği 7.98 kilometre olarak belirlendi.