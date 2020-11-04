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    Aydın’da 4.0 büyüklüğünde deprem

    Kuşadası açıklarındaki deprem, yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde kaydedildi.
    • DHA
    • 04.11.2020 - 06:42
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 06:43
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    Aydın’da 4.0 büyüklüğünde deprem

    Aydın'ın Kuşadası açıklarında deprem meydana geldi.

    Afet ve Ecil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depreme ilişkin bilgileri paylaştı.

    KUŞADASI AÇIKLARINDA DEPREM

    Açıklamaya göre, saat 05.24'te merkez üssü Aydın’ın Kuşadası açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Depremin derinliği 7.98 kilometre olarak belirlendi.

    Aydın’da 4.0 büyüklüğünde deprem #1

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