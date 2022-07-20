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    Aydın'da 62 yıllık evli çift, aynı gün vefat etti

    Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 62 yıllık evli çiftin, farklı evlerde aynı gün hayatını kaybetmesi yakınlarını üzdü.
    • 20.07.2022 - 19:13
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    Aydın'da 62 yıllık evli çift, aynı gün vefat etti

    Aydın'ın Koçarlı ilçesinde Timinciler Mahallesi'nde oğlunun evinde kalan 84 yaşındaki Fatma Bayram'ın saat 09.00 sıralarında hareketsiz olduğunu gören yakınları sağlık ekiplerine haber verdi.

    Yaşlı çift aynı gün hayatını kaybetti

    Adrese gelen ekipler, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

    Kadının ölüm haberini, aynı mahallede yaşayan kocası 86 yaşındaki Hasan Bayram'a haber vermeye giden yakınları, yaşlı adamı hareketsiz buldu. Sağlık ekipleri, Hasan Bayram'ın da hayatını kaybettiğini tespit etti.

    AA'da yer alan habere göre çiftin cenazesi, mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

    Aydın da 62 yıllık evli çift, aynı gün vefat etti #1

    "Takdiri ilahi böyleymiş"

    Anne ve babası aynı gün ölen Kadir Bayram, gazetecilere, "Annem yanımda, babam da kendi evinde kalıyordu. Sabah 07.00 gibi annem su istedi. Kendisine su içirdim, iki saat sonra tekrar su istedi. Suyu zorla içti. Birkaç saniye içinde vefat ettiğini hissettim. Sonra da sağlık ekipleri geldi, vefat ettiğini öğrendik. Komşumuzu da babamın kaldığı eve gönderdim. Bilgi verin, babam gelsin eşinin yanına dedim. Oradan da haber geldi, babam da sabah saatlerinde vefat etmiş. Takdiri ilahi böyleymiş." ifadelerini kullandı.

    Aydın da 62 yıllık evli çift, aynı gün vefat etti #2

    Aydın da 62 yıllık evli çift, aynı gün vefat etti #3

    Aydın da 62 yıllık evli çift, aynı gün vefat etti #4


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