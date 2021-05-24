Aydın'da aşılama 545 bini geçti

Aydın'da koronavirüs aşılaması hızlı bir şekilde devam ederken, 545 bin kişi aşılandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye'de aşılanma hızı gittikçe artıyor. Bu hız kapsamında, Aydın'da 500 bin kişi geride kaldı.

VATANDAŞLAR AŞILANIYOR

Ocak ayında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk doz aşısını vurulması ile başlatılan Türkiye genelindeki aşılama çalışmaları kapsamında, Aydın'da da belirlenen öncelik sırasına göre vatandaşlara aşı uygulanıyor.





545 BİN 954 KİŞİ AŞILANDI

Türkiye genelinde güncel verilere 15 milyon 972 bin 828'i birinci doz, 11 milyon 936 bin 316'sı ikinci doz olmak üzere göre toplamda 27 milyon 909 bin 144 kişi aşılandı.

Aydın'da ise bu rakamlar birinci doz 303 bin 386, ikinci doz 242 bin 568 olmak üzere toplamda 545 bin 954 olarak belirtildi.