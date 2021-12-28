Aydın'da bir kişi bitkin haldeki şahini, Hakkı Bulut'la canlandırdı

Aydın Nazilli'de bir kişi, tilkilerden kaçan ve bitkin halde bulduğu şahin cinsi yırtıcı kuşu Hakkı Bulut'un şarkılarını dinleterek kendine getirdiğini söyledi.

İlginç olay Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı kırsal Hamzallı Mahallesi'nde gerçekleşti.

TİLKİLERDEN KURTARDI

Kamyoneti ile portakal bahçesinden evine dönen 71 yaşındaki Recep Yener isimli vatandaş yol kenarında bir tilkinin şahine saldırdığını görünce aracını durdurarak hemen yardıma koştu.

"HAKKI BULUT'UN KASETİNİ DİNLEYİNCE KENDİNE GELDİ"

Bitkin halde olması nedeniyle uçamadığını gördüğü şahini eline aldığı bir poşetle yakalamayı başaran Yener, “Portakal bahçemden dönerken, bu şahini yolda gördüm. Birer metre arayla uçup yere konuyordu. Bir müddet kovaladıktan sonra yakaladım. Zamanında çobanlık yaptım, hayvanın durumuna üzüldüm. Tilkiler kovalıyordu, onların elinden kurtardım. Hayvana önce su verdim. Suyu içince biraz kendine geldi. Hakkı Bulut'un kasetini dinleyince arabanın içinde biraz daha kendine geldi. Doğruyu söylüyorum, abartı yok. Bende hayvanı alarak belediyeye getirdim.” diye konuştu.

HAYVANLARI KORUMA DERNEĞİ'NE TESLİM ETTİ

Nazilli Belediyesi önünde Doğa ve Milli Parklar Müdürlüğüne götürülmek üzere Hayvanları Koruma Derneğine şahini teslim eden Recep Yener, hayvanı teslim ettiği sırada gözleri doldu. Oldukça duygulanan Yener’in bu davranışı takdir topladı.