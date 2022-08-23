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    Aydın'da cami imamı çocuklar için traktörü havuza çevirdi

    Karacasu'da cami imamı Hikmet Şen, sıcaktan bunalan çocukları serinletmek için traktör römorkunu havuza çevirdi. Şen, "Onlar mutlu oldukça, biz de mutlu oluyoruz" dedi.
    • 23.08.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 12:45
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    Aydın'da cami imamı çocuklar için traktörü havuza çevirdi

    Aydın’ın Karacasu ilçesinde cami imamı olarak görev yapan Hikmet Şen, çocukları serinletmek için yeni bir yol üretti.

    Kırsal Dikmen Mahallesi’nin imamı Hikmet Şen, kavurucu sıcaklarla boğuşan ve yüzme havuzuna gidemeyen mahalle çocukları için ilginç bir çözüm buldu.

    Traktörü havuza çevirdi

    Çocukların serinlemesi için cami avlusuna getirdiği traktörünün römorkunu brandayla kaplayıp içerisinde su doldurarak havuz haline getiren cami imamı Şen, çocukları gün boyunca hem serinletti hem de eğlendirdi.

    Aydın da cami imamı çocuklar için traktörü havuza çevirdi #1

    "Onlar mutlu oldukça, biz de mutlu oluyoruz"

    İHA'nın haberine göre; mahalle çocuklarının yüzme havuzuna gitme imkanı olmadığı için sıcağa karşı böyle bir çözüm bulduğunu ifade eden cami imamı Hikmet Şen, şu ifadeleri kullanarak açıklama yaptı.

    "Aydın sıcakları herkesin malumu. Bu sıcaklarda burada bulunan çocuklarımızın ne yüzme havuzuna ne de denize giderek serinleme imkanları pek olmuyor.

    Biz de bu yöntemi bulduk ve römorkun içerisine branda sererek içerisini su ile doldurduk. Sıcaktan bunalan, serinlemek isteyen çocuklarımız gün boyunca burada güzel vakit geçirdiler. Onlar mutlu oldukça, biz de mutlu oluyoruz."

    Aydın da cami imamı çocuklar için traktörü havuza çevirdi #2

    Aydın da cami imamı çocuklar için traktörü havuza çevirdi #3

    Aydın da cami imamı çocuklar için traktörü havuza çevirdi #4

    Aydın da cami imamı çocuklar için traktörü havuza çevirdi #5

    Aydın da cami imamı çocuklar için traktörü havuza çevirdi #6


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