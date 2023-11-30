Aydın’da çiftçiler kış çileği için tarlaya indi Örtü altı sebze ve meyve üretiminin yaygınlaşması ile birlikte Aydın’da kış çileği üretimi de arttı. Aydın’da her geçen gün yükselen çilek üretiminde 2023 yılını mutlu geçiren üreticiler 2024 yılı için hazırlıklara başladı.

İHA

Çilek, yaz meyvesi ama örtü artı yetiştiriciliği sayesinde kışın da üretilebiliyor.

Türkiye’de en fazla çilek üretiminin yapıldığı illerin başında gelen Aydın’da çiftçiler kış çileği üretimi için fideleri toprakla buluşturdu.

Özellikle Aydın’da ılıman geçen iklimi nedeniyle kış çileği üretiminin masrafının diğer illere göre daha az verimin ise daha yüksek olduğu belirtildi.

Çiftçiler tarım sektöründe en büyük sıkıntının çalışacak eleman bulma sıkıntısı olduğunu belirttiler.

Kış çileği için hazırlıklar başladı

Aydın’ın Sultanhisar ve Köşk ilçeleri başta olmak üzere Koçarlı, Efeler ve Yenipazar ilçelerinde kış çileği için hazırlıklar başladı.

Kasım ayında dikilen çileklerin mart ayında meyve vermesi bekleniyor.

Yaklaşık bir aydır fide hazırlamak için mesai harcayan üreticiler, adeta zamanla yarışarak çilek fidelerini toprakla buluşturdu.

Büyük Menderes Ovası’nda rekolte artacak

Yıllık ortalama 65-70 bin ton çilek üretiminin yapıldığı Büyük Menderes Ovası’nda bu yıl mevsim şartlarının normal seyretmesi halinde rekoltenin daha da artması bekleniyor.

Yaklaşık 15 bin dekar alanda çilek üretiminin yapıldığı Aydın’da kış çilekleri kasım ayı içerisinde dikilip mart ayında hasada geliyor. Yaz çileği ise bahar mevsiminde dikilip yazın havaların ısınması ile birlikte hasat ediliyor.

"Aydın'da yılın 12 ayı iş var"

Aydın’da tarım sektöründe çalışmak isteyenler için yılın 12 ayı iş olduğunu ancak sektördeki en büyük sıkıntının çalışacak kişi bulunmaması olduğunu belirten işçiler, gençlerin tarım işi yapmak istemediğini belirttiler.

Çilek dikili tarlalar seraya dönüştürülecek

Fideler yeşerdikten sonra çilek dikili tarlalar seraya dönüştürülüp kışın soğuktan korunarak meyve vermesi sağlanacak.

Mesai sabah saatlerinde başlıyor

Her gün sabah erkenden tarlaya gelen çiftçiler özel yöntemlerle hazırlanmış ve toprağı örtü alınmış alanlara çilek fidelerini dikiyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)