Aydın'da çilekte sezon başladı

Bir kısmı ihracata giden bir kısmı da iç piyasaya kilosu kalitesine göre 9- 11 liradan satılan çileğin üreticileri, sezondan memnun olduklarını söylüyor.

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinden sonra çileğin en çok üretimi yapılan ilçesi İncirliova'da sezon başladı.

45 üreticinin toplam 600 dekar alanda örtü altı olarak ürettiği çileklerin hasadına 2 hafta önce başlandı.

BİRÇOK ÜLKEYE GİDİYOR

Üretilen çileklerin bir kısmı, ihraç edilmek üzere Sultanhisar ilçesinin Atça Mahallesi'ndeki işletmelere götürülüyor.

Burada kasalanan, paketlenen çilekler; Romanya, Rusya ve Ukrayna dahil birçok ülkeye ihracata giderken, bir kısmı ise iç piyasada alıcı buluyor.

TOPTAN 9-11 LİRAYA ALICI BULUYOR

Yöredeki jeotermal suların toprakta yol açtığı ısı ve denizden gelen ılıman hava dolayısıyla diğer yörelerdeki çileklere göre tadının daha lezzetli olduğu belirtilen İncirliova çileğinin kilosu, kalitesine göre toptan 9-11 liraya alıcı buluyor.

Çilekteki fiyattan memnun olduğunu belirten İncirliovalı üreticiler de tek isteklerinin ilçede çilek işleme tesisi kurulması olduğunu söyledi.

“NİSANDA BAŞLAYAN HASAT 3 AY SÜRÜYOR”

Üretici Eyyüp Günaydın, "7 yıldan beri çilek üretimi yapıyorum. Hasat sezonuna 2 hafta önce başladık. Çilek fiyatları bu sene iyi. Tek sıkıntımız, burada bir işletmenin olmayışı. Ürünlerimizi teslim etmek için her gün Sultanhisar'a gitmek zorunda kalıyoruz. 50 dekar çilek ekimi yaptım. Kış çileğinin tonajı biraz düşük oluyor. Bizim ürettiğimiz çileğin hasadı biraz erken başlıyor ancak sezon boyunca toplam 150 ile 200 ton arasında çilek rekoltesi bekliyoruz. Beklediğimiz bu rekolteye ulaşırsak kendimizi başarılı sayacağız. Yaz çileği ekiminde iyi bakım olursa dekarda 6 ton çilek alınabiliyor. Nisanda başlayan çilek hasadı 3 ay sürüyor." dedi.

Hal komisyoncusu Burhan Altuğ ise ilçede üretilen çileklerin bir kısmının iç piyasaya satışını yaptığını belirtirken, sezonun iyi başladığını söyledi.