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    Aydın'da fenalaşan koşucu yarışmayı emekleyerek kazandı

    Koşu esnasında kötüleşen emekli polis, hastaneye kaldırıldı. Bir süre müşahede altında tutulmasının ardından sağlığına kavuştu.
    • İHA
    • 22.09.2021 - 17:17
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 17:24
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    Aydın'da fenalaşan koşucu yarışmayı emekleyerek kazandı

    Aydın’da, merhum Başbakan Adnan Menderes için düzenlenen anma koşusuna, Türkiye’nin çeşitli illerinden katılan 120 amatör ve milli sporcu ter döktü.

    Yarışta 50 yaşındaki emekli polis memuru Nevzat Kaya, varış noktasına yaklaştığı sırada fenalaştı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Bir anda kendisini yere bırakan Kaya emekleyerek yarışı tamamlarken, alanda bulunan Aydın İl Sağlık Müdürlüğü 112 motorize ekibi, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

    Sağlık ekibinin koşucunun sağlığını korumak adına yoğun çaba sarf etmesinin üzerine ambulansla Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Aydın da fenalaşan koşucu yarışmayı emekleyerek kazandı #1

    TABURCU EDİLDİ

    Talihsiz sporcu, gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından tedavi altına alınarak bir süre müşahede altında tutuldu. Kaya, tedavinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

    AYDIN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

    Açıklama şu şekilde: “Senkop kardiyolojik ve nöroloji yönden rutin kontrolleri yapılan sporcumuzda acil bir durum tespit edilememiştir. Yapılan gerekli tedavilerin ardından sağlığına kavuşan Nevzat Kaya, hastanemizden taburcu edilmiştir.” ifadelerine yer verildi.

    Aydın da fenalaşan koşucu yarışmayı emekleyerek kazandı #2

    Aydın da fenalaşan koşucu yarışmayı emekleyerek kazandı #3

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