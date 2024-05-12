Aydın'da flamingolardan görsel şölen Pamucak’taki sazlık alanlar, doğadaki nadir kuş türlerinden olan flamingolara ev sahipliği yapıyor.

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İHA

Ege Bölgesi kıyılarında, bahar yağmurlarının etkisiyle sazlık alanlardaki su seviyeleri yükseldi, flamingolar gelmeye başladı.

Su kuşlarının beslenmesine elverişli şartların oluşmasıyla beraber Kuşadası ile Selçuk arasında kalan Pamucak’taki sulak alanlara gelen flamingolar, seyrine doyulmaz bir manzara oluşturuyor.

"Allı turnalar"

Kanat açıklıkları 2 metreye kadar ulaşan 'Allı Turnalar', diğer su kuşlarından farklı olarak tuzlu sularda da yaşayabiliyor.

İnce uzun bacakları ve eğri boyunlarıyla da dikkat çeken flamingolar, toplu halde belenirken çıkardıkları seslerle de dikkat çekiyor.

Bölgeyi evleri olarak benimseyen flamingolar, sucul omurgasızlarla besleniyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)