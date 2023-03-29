Aydın'da iki mevsim tek karede Vatandaşlar çektikleri fotoğraflarla iki mevsimi tek kareye yansıtınca ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.

İHA

Aydın’ın Köşk ilçesinde yüksek kesimlere kar yağdı.

Vatandaşlar tarafından çekilen manzara fotoğraflarında yüksek kesimlere yağan karla, baharı kucaklayan tabiat aynı karede buluştu.

Kentte iki mevsim yaşanıyor

Kar yağışının etkili olduğu Aydın’ın yüksek kesimlerinde oluşan manzaranın ardından kentte adeta iki mevsimi bir arada yaşanıyor.

Dağda kar, ovada güneş

Dağlarda kar hakim olurken, ovada ise güneş yüzünü göstermeye devam ediyor.

Görüntülerde dağlar beyaz gelinliğini giyerken, ovada ise güneşin olduğu görüldü.

Manzarayı görenler fotoğraf çekmeye doymadı

Aynı günde iki mevsimin yaşandığı Aydın’da kartpostallık görüntüleri gören vatandaşlar cep telefonlarına sarıldı.

Sosyal medya hesaplarında "aynı karede iki mevsim"

Telefonları ile seyrine doyulmayan görüntüleri kaydeden Aydınlılar, sosyal medya hesaplarında "aynı karede iki mevsim" başlıklarıyla yüzlerce paylaşım yaptı.