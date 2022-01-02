Aydın'da iki sokağın karşılıklı tek yön olması sürücüleri zorluyor

Aydın'da iki sokağın karşılıklı tek yön olması sürücüleri zorluyor

Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi’nde iki sokağın karşılıklı tek yön olması, sürücülerin kafasını karıştırıyor. Bazı sürücüler arasında ise zaman zaman tek yön kavgası çıkıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi’nde, iki sokağın karşılıklı olarak tek yönlü olması sürücüleri zorluyor.

1903 ve 1904 Sokak araç sürücülerinin kafasını karıştırırken, iki sokağın 1908 Sokak’a doğru tek yön olduğu fark edilemiyor.

Levhalara dikkat etmeyen bazı sürücüler sokağa girdikten sonra, kavgaya neden oluyor.

"TEK YÖN TARTIŞMALARI YAŞANIYOR"

Uyarı levhalarının olmasına rağmen yolun aynı hat üzerinde bulunması sebebi ile sürücülerin ters yöne girdiklerini ifade eden mahalle sakinleri ise “Düz devam eden sokağın bir bölümünün 1904 diğer bölümünün ise 1903 Sokak olması dolayısıyla burada sürekli tek yön tartışmaları yaşanıyor. Sokağa giren sürücüler uyarı levhalarına da dikkat etmedikleri için ters yöne giriyor.

Buradaki tabela karmaşası sürücülerin de aklını karıştırıyor. Çünkü hangi sokaktan gelirseniz gelin zaten yol, sizi 1908 Sokak’a dönmeyi ve Batı Gazi Bulvarı’na çıkmaya mecbur bırakıyor.

Burada kağıt üzerinde baktığınızda bir sorun gözükmüyor ancak düz devam eden yolun karşılıklı olarak tek yön olması kafa karışıklığı oluşturuyor” diyerek yetkililere seslendi.