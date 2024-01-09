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Gün geçmiyor ki sosyal medyaya ilginç bir olay düşmesin...
Bu defa ise bir çifçinin inekleri için hazırladığı ahır, sosyal medyada adeta viral oldu.
Sosyal medyada yayılan "pavyonlu" ahır, kısa süre içerisinde "en fazla" paylaşılan videolar arasına girdi.
İnekleri daha fazla süt versin diye...
Aydın'da ineklerinin daha fazla süt vereceğini düşünen bir çiftçi, ahırı pavyona çevirdi.
İneklerine ışıklı bir ortam hazırlayan çiftçi, arkaya müzik eklemeyi de ihmal etmedi.
Aydınlı çiftçinin bu hareketi ise Yılmaz Erdoğan'ın İnci Taneleri dizisinden gelen sonra Dilber fragmanına benzetildi.
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