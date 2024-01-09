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Aydın'da inanılmaz görüntüler: İnekleri için ahırı pavyona çevirdi

Aydın'da inanılmaz görüntüler: İnekleri için ahırı pavyona çevirdi Aydın'da hayvancılıkla uğraşan bir vatandaş, ineklerinin daha fazla süt vermesi için herkesi şaşırtan bir karara imza attı.