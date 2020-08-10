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    Aydın'da kale ağına takılan kediyi itfaiye kurtardı

    Futbol sahasındaki kale ağlarına kedi takıldı. Çaresiz kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
    • AA
    • 10.08.2020 - 17:11
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    Aydın'da kale ağına takılan kediyi itfaiye kurtardı

    Aydın'da Germencik'te İlçe Emniyet Müdürü Dündar Özel, spor stadında yürüyüş yaptığı sırada kale ağlarına takılmış bir kedi gördü.

    Kedinin kalenin ağlarında sıkışarak çıkamadığını gören Özel, itafiye ekiplerine durumu bildirdi.

    KURTARILDI

    İtfaiye ekiplerinin ağın iplerini keserek kurtardığı kedi, kurtulduktan sonra kaçarak uzaklaştı.

    Aydın'da kale ağına takılan kediyi itfaiye kurtardı VİDEO

    Aydın da kale ağına takılan kediyi itfaiye kurtardı #1

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