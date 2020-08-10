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- Aydın'da kale ağına takılan kediyi itfaiye kurtardı
Aydın'da kale ağına takılan kediyi itfaiye kurtardı
Futbol sahasındaki kale ağlarına kedi takıldı. Çaresiz kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.
- AA
- 10.08.2020 - 17:11
Aydın'da Germencik'te İlçe Emniyet Müdürü Dündar Özel, spor stadında yürüyüş yaptığı sırada kale ağlarına takılmış bir kedi gördü.
Kedinin kalenin ağlarında sıkışarak çıkamadığını gören Özel, itafiye ekiplerine durumu bildirdi.
KURTARILDI
İtfaiye ekiplerinin ağın iplerini keserek kurtardığı kedi, kurtulduktan sonra kaçarak uzaklaştı.
Aydın'da kale ağına takılan kediyi itfaiye kurtardı VİDEO