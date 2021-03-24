Piknik yapmak için eşiyle birlikte gittiği Milli Parkta tilki gören Figen Türker, vahşi hayvanın güvenini kazandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Figen Türker, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'nda karşılaştığı tilkiyi eliyle besledi.

O anı kayıt altına alan eşi daha sonra görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

"CESARETİMİ TOPLAYIP ELİMLE UZATTIM"

Figen Türker doğayı ve hayvanları çok sevdiğini belirterek, "Biz oraya piknik yapmaya gittik. Piknikte yanımıza geldi ve uzaklaştı, sonra tekrar yine geldi. Karnı aç diye düşünüp masamızdaki yiyeceklerden attım. Sonra cesaretimi toplayıp elimle uzattım. Çok ama çok güzel bir duygu.” ifadelerini kullandı.

"EŞİM ÇEKİNMEDEN YAKLAŞTI"

O anları kayıt altına alan eşi Mennan Türker ise “Ben tilkiyi ilk gördüğümde çekindim ama eşim hiç çekinmeden yaklaştı. Ben de bu anı ölümsüzleştirmek istedim ve görüntüleri kayıt altına aldım. Daha sonra sosyal medyada paylaştım ve büyük ilgi gördü.” diye konuştu.

Aydın'da karşılaştığı tilkiyi eliyle besledi