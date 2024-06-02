Aydın'da köpek saldırısında ayağını kaybeden kediye protez takıldı sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir ayağını kaybeden kediye üç boyutlu yazıcıyla üretilen protez ayak takıldı.

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AA & Ensonhaber

Aydın'ın Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi'nde bir okulda edebiyat öğretmeni olan Esra Bezer'in sokakta beslediği kedi, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı.

Veteriner hekim Burak Antakyalıoğlu'nun kliniğine götürülen kedinin bir ayağının kopması sonucu ciddi yaralar aldığı belirlendi. Kan kaybı yaşayan kedi tedavi edilirken, eksik ayağının yerine protez yapılması için çalışmalar başlatıldı.

3 boyutlu yazıcı ile protez tasarlandı, 1 gün sonra yürüdü

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Sevil Kilimci'den görüş alan Antakyalıoğlu, titanyum protezlerin maliyetli ve nadir bulunmasından dolayı alternatif çözümler aradı. Sonunda, 3 boyutlu yazıcı ile üretilebilen özel plastik malzemeden yapılan bir protez tasarlandı.

Fakültenin son sınıf öğrencisi Fatih Gürler'in desteğiyle kediye uygun protez hazırlandı ve yaklaşık 4 saatlik bir operasyonla kediye yerleştirildi. Proteze "Cesur" adı verilen kedi, proteze hızla alışarak aksamadan yürümeye başladı.

Bilimsel makale hazırlanıyor

Antakyalıoğlu, önemli bir operasyonu yaptıkları için mutlu olduklarını söyledi.

"Cesur"un tomografik görüntülemeyle sağlam olan ayağından ölçü aldıklarını ifade eden Antakyalıoğlu,

Modelledikten sonra doku uyumlu bir filament ile yeni bir bacak tasarladık. Bu bacak normalde olması gerekenin bire bir aynısı oldu. Hedefimiz buydu. En doğru açıyı ve ayak pozisyonunu bulduktan sonra operasyonla kemik içi implantı yaptık.

dedi.

Yaptıkları araştırmada, dünyada 3D yazıcıda geliştirilmiş doku uyumlu bir kedi protezi nakline rastlamadıklarını belirten Antakyalıoğlu, şunları söyledi:

Operasyondan sonra yaklaşık 3-4 aylık bir sürecimiz oldu. 'Cesur yürümez, protezinden korkar' gibi kafamızda çok fazla soru işareti vardı ancak protezi yaptıktan 1 gün sonra Cesur tuvalete kendi kendine 4 ayak üstüne basarak gitmeye başladı. Cesur'un proteze çok hızlı bir şekilde adapte olması, yürümesi bize umut oldu, ışık verdi. Büyük ihtimalle bundan sonra dünya üzerinde diğer veteriner hekim arkadaşlara da umut olacaktır.

Antakyalıoğlu, geliştirdikleri yöntemle ilgili bilimsel makale hazırladıklarını, yöntemi literatüre kazandırmak istediklerini sözlerine ekledi.

"Diğer kedilerden hiçbir farkı yok"

Esra Bezer de "Cesur"un protez ayağına hızlı adapte olmasının mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Biz artık onu 3 ayaklı gibi görmüyoruz. Oyun oynaması, atlama zıplaması diğer kedilerden hiçbir farkı yok. Çok da sevgi dolu." dedi.