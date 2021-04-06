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    Aydın'da lise öğrencisi Yağmur kayboldu

    Aydın'ın Didim ilçesinde, dün evden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen 16 yaşındaki Yağmur Dilan Aksu için arama çalışması başlatıldı.
    • DHA
    • 06.04.2021 - 17:17
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 17:21
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    Aydın'da lise öğrencisi Yağmur kayboldu

    Aydın Didim Anadolu Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi olan Yağmur Dilan Aksu, dün saat 13.00 sıralarında, Efeler Mahallesi’ndeki evinden ayrıldı.

    Didim Belediyesi'nde görevli babası Hüseyin Aksu, kızının eve dönmediğini öğrenince sokak sokak gezip, aradı.

    KAYIP BAŞVURUSU YAPILDI

    Çevrede kızını bulamayan ve haber alamayan Aksu, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

    Yağmur Dilan'dan hala haber alınamazken, arama çalışması başlatıldı. Yakınları, Yağmur Dilan Aksu'nun yerini bilen ya da görenlerden polise haber vermelerini istedi.

    Aydın da lise öğrencisi Yağmur kayboldu #1


    Aydın da lise öğrencisi Yağmur kayboldu #2

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