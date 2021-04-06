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Aydın'da lise öğrencisi Yağmur kayboldu

Aydın'da lise öğrencisi Yağmur kayboldu

Aydın'ın Didim ilçesinde, dün evden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen 16 yaşındaki Yağmur Dilan Aksu için arama çalışması başlatıldı.