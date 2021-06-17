Aydınlılar hava sıcaklığının 28 dereceye çıkmasını fırsat bilerek, Adagöl'de bulunan mesire alanına akın etti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, bölge halkı güzel havanın keyfini çıkardı.

Adagöl mesire alanını dolduran tatilcilerden bazıları piknik yaparken bazıları spor yaptı. Mangal yapan tatilciler, müzik dinleyerek eğlenceli dakikalar geçirdi.

"BURASI ÖNCEDEN ÇOK BAKIMSIZDI"

Ailesiyle birlikte güzel havayı değerlendirmek için Adagöl'e gelen Mustafa Ozan Gündüz, "Burası daha önceden bakımsız bir yerdi.Çocuklarımla birlikte Adagöl'de huzurlu ve güvenli vakit geçirebiliyorum." dedi.

Aydın'da mesire alanları piknikçilerle doldu VİDEO

ZİYARETÇİLERE EGZERSİZ DERSİ

Adagöl Mesire Alanı'na gelen ziyaretçileri egzersiz derslerine katılmaya davet eden spor eğitmeni Ceyda Atıgan ise "Burada pazartesi, salı ve perşembe günleri 19.30 ile 20.30 saatleri arasında ücretsiz olarak ders veriyoruz. Adagöl'e gelen herkesi etkinliğimize bekliyoruz." diye konuştu.