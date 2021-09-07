Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılına yönelik düzenlenen etkinlikte başkanın kalktığı protokol koltuğuna oturan 92 yaşındaki kadın, etkinliktekileri zor durumda bıraktı.

Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü için Büyükşehir Belediyesi tarafından program düzenlendi.

Atatürk Meydanı’nda düzenlenen etkinliğe, Ambarcık Mahallesi'nden gelen 92 yaşındaki Ayşe Tülü adlı kadın da katıldı.

Yaşlı kadın, tören sırasında ödül vermek için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu sahneye davet edilince boşalan koltuğuna oturdu.

PROTOKOLE BAŞKA BİR SANDALYE GETİRİLDİ

Rahat tavırları ile dikkat çeken kadının koltuğu boşaltması için koruma ekipleri dil döktü. Yaşlı kadının ‘Ben burada oturacağım’ demesi üzerine hemen protokole başka bir sandalye getirildi.





GÜLÜMSETEN ANLAR YAŞANDI

Koltuğu yine boşaltmak istemeyen kadın, uzun süre dil dökülmesinin ardından buradan ayırıldı. Gülümseten görüntülerin oluştuğu programda, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ödülleri takdim ettikten sonra boşalan koltuğuna oturabildi.

Aydın'da protokoldeki koltuğa oturan 92 yaşındaki kadın, zor anlar yaşattı VİDEO





