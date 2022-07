Kış hazırlığı yapmak için salçalık domatese rağbet gösteren vatandaşlar pazarlara akın etti. Bölgede domatesler kasa alımında 4 TL'ye düştü.

Pazar tezgahlarında kış hazırlıkları için salçalık domates hareketliliği başladı.

Domates üretim merkezi arasında yer alan Aydın'da, salçalık domatesler semt pazarlarındaki yerini almaya başladı.

Sabahın erken saatlerinde toplanan domatesler, kış hazırlığı için alışveriş yapan vatandaşlara sunuldu.

Kasa alımında 4 TL'ye kadar düşüyor

Kilosu 5 TL'den satılan salçalık domateslerin fıyatı kasa alımında 4 TL'ye kadar düşüyor.

Öte yandan salçalık domateslerin önümüzdeki haftalarda daha da bollaşması bekleniyor.

Aydın'da salçalık domatesler 5 TL'den tezgahlardaki yerini aldı VİDEO

"40-50 kilo salçalık domates alan oldu"

İHA'nın aktarımına göre; Satışlardan memnun kaldığını ifade eden pazarcı esnafı Celal Özkan; “Satışlar son 2-3 gündür biraz daha hızlandı. Domatesler kızarınca artık pazara düşmeye başladı. 1 hafta öncesine kadar toptan fiyatı 3 liraydı şuan 3,5-4 liraya kadar çıktı. Yavaş yavaş yükseliyor. Masraflar yüksek olduğu için fiyatlar da yükselecek. Şuan kilosunu 5 TL’den satıyoruz ama bu haftaya 6 TL olabilir. Şu anda biraz rağbet var, millet alıyor. Her an her şey olabilir düşüncesiyle hemen alıp geçmek istiyor. Çünkü haftaya ne olacağı belli değil. Toptan 2-3 liraya aldığımız domates bir bakıyorsun 1 hafta sonra 4-5 lira olmuş. Gün günü tutmuyor.

Sabah gelip 40-50 kilo salçalık domates alanlar oldu. Kiloyla satıyoruz. Kasa isteyene kasayla veriyoruz. Tabi kasadan satışlarda da biraz daha indirimli oluyor. Kilo ile alanlar için fiyat 5 TL iken kasa isteyenlere 4 liraya kadar iniyoruz. Gerekirse evine kadar bırakıyoruz. Bundan sonra artık biraz daha hızlanır. Biraz daha bollaşır. Temennimiz fiyatların düşmesinden yana ama yükselecek gibi gözüküyor” dedi.