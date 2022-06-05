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    Aydın'da sıcak havayı görenler denize akın etti

    Aydın'da havaların ısınması ile birlikte vatandaşlar denize akın etti. Kuşadası'na bağlı Güzelçamlı'daki Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, ziyaretçi akınına uğradı.
    • 05.06.2022 - 17:48
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    Aydın'da sıcak havayı görenler denize akın etti

    Türkiye'nin en önemli doğal mirasları arasında yer alan Kuşadası Dilek Yarımadası Milli Parkı, bünyesinde barındırdığı endemik bitki türleri, Alageyik, Akdeniz foku ile tepeli pelikan gibi nesli tükenmekte olan hayvanlar ve doğal güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

    Bugün gerçekleştirilen Liselere Giriş Sınavı (LGS)'nin ardından sınavdan çıkan herkes adeta denize akın etti.

    Sıcak havanın tadını çıkardı

    İHA'nın haberine göre, Aydın'da 35-40 derece arasında seyreden hava sıcaklığı nedeniyle uzun süren kış mevsiminin ardından, denizler şenlendi. Yediden yetmişe herkes denize akın ederken Aydın'da yaşayanlar sıcak havanın tadını Milli Park'ın masmavi denizinde çıkardı.

    Bu arada güvenlik güçleri, hem yangınlara hem de herhangi bir asayiş olayı yaşanmaması için bölgede tedbirlerini arttırdı.

    Aydın da sıcak havayı görenler denize akın etti #1

    Aydın da sıcak havayı görenler denize akın etti #2

    Aydın da sıcak havayı görenler denize akın etti #3

     

     


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