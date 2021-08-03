Aydın'da sıcaklık rekoru kırıldı

Valilik, yüksek seyreden sıcaklık değerlerinin ardından, vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Ormanlık ve mesire alanlarına girişlere yasak getirildi.

Türkiye’nin en sıcak hava koşullarının yaşandığı şehirlerinden Aydın, ağustos ayının ilk günlerine rekor ile başladı.

Son olarak Ağustos 2017'de 43,8 derece olarak ölçülen en yüksek sıcaklık rekoru, 2 Ağustos 2021 tarihinde ölçülen 44 derece ile kırıldı.

YÜKSEK SICAKLIKLARIN ARDINDAN VATANDAŞLARA UYARI

Son günlerde birçok noktada yaşanan yangınların ardından ülke genelinde teyakkuza geçilirken, Aydın Valiliği de yaptığı açıklama ile vatandaşları yangınlara karşı uyardı.

"ORMAN YANGINI İÇİN RİSK OLUŞTURUYOR"

Aydın’ın merkez ilçesi Efeler başta olmak üzere il genelinde artan hava sıcaklıkları ile birlikte yangınlarda da artış yaşanması ihtimaline karşı vatandaşları uyaran Aydın Valiliği, konu ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Artan hava sıcaklıkları, orman yangını için risk oluşturmaktadır. Bu dönemde alınan kararlara uyarak ormanların zarar görmemesi için dikkatli olmalıyız.” ifadelerine yer verdi.

ORMANLIK ALANLARA GİRİŞLER YASAKLANDI

Antalya ve Muğla başta olmak üzere birçok noktada yaşanan orman yangınları ile mücadele devam ederken, Aydın genelindeki tüm ormanlık ve mesire alanlarına girişler yasaklandı.

Valilik, kurallara uyulması konusunda vatandaşlardan destek istedi.