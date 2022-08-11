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    Aydın'da tarlada çalışan kadınlar: Masa başında oturan kadınlar bu zorluğu anlayamazlar

    Üretim hareketliliğin devam ettiği bölgede kadınlar tarladaki yükü hafifletiyor. Yıllardır tarlada çalıştıklarını belirten işçi kadınlar, masa başında çalışan hemcinslerine sitem etti.
    • 11.08.2022 - 14:51
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 15:07
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    Aydın'da tarlada çalışan kadınlar: Masa başında oturan kadınlar bu zorluğu anlayamazlar

    Aydınlı kadınlar, her sabah erken saatte tarlaların yolunu tutuyor.

    Ülkenin tarımsal üretim açısından en önemli merkezlerinden biri olan kentteki tarlalarda hareketlilik sürüyor.

    40 derece sıcağa rağmen çalışıyorlar

    Üretimin aralıksız devam ederken, evlendikleri günden beri tarlalarda çalıştıklarını belirten işçi kadınlar, kışın soğuğa, yazın da 40 derecenin üzerine çıkan sıcağa rağmen çalışmaya devam ediyor.

    Aydın da tarlada çalışan kadınlar: Masa başında oturan kadınlar bu zorluğu anlayamazlar #1

    Hemcinslerine sitem ettiler

    İHA'nın aktarımına göre; zor şartlar altında yevmiye usulü çalıştıklarını belirten kadınlar, masa başı çalışan hemcinslerine sitem ederek, "Her gün sırtımızda güneş, bağrımızda toprak. Masa başında oturan kadınlar bu zorluğu anlayamazlar." dedi.

    Aydın da tarlada çalışan kadınlar: Masa başında oturan kadınlar bu zorluğu anlayamazlar #2

    "Alın teri akıtarak çalışan insanların kazandığı paralar sonuna kadar helal"

    Bamya üreticisi Dudu Mert, klimalı ortamlarda masa başı çalışanların iş beğenmemesine anlam veremediğini ifade ederek, "Dudakları, elleri boyalı, eli kalem tutan kadınlar buraya gelecek, bizimle tarlaya girip asıl paranın nasıl kazanıldığını görecekler. Bu bamya tarlasına girip alın teri akıtarak çalışan insanların kazandığı paralar sonuna kadar helal. Masa başında oturuyorlar, iki yazıp bir çiziyorlar ona bile sitem ediyorlar. Kamu kurumuna gidiyoruz, danışma yazan yerde oturan kadınlara bir şey soruyoruz, çoğu afra tafra yaparak cevap veriyorlar. Böyle yapacaklarsa neden onlar danışma koltuğunda oturuyorlar madem. Sen şuraya, sen buraya deyip yönlendirmek bile onlara zor geliyor. Ama biz bu işi yıllardır sesimizi çıkartmadan yapıyoruz.

    Çok sıcaklarda güneş altında çalışmak kolay değil. Buraya gelin olup geldiğim günden bu yana bamya topluyoruz. Yaklaşık 50 yıl oldu. Gelin olup koca evine geldiğim günden bu yana bamya topluyorum. Elini muhafaza ettiğinde, üstüne de kalın giyindiğinde hiçbir şey yapmaz. Kendini muhafaza etmeden hele ki kısa giyinip bu tarlanın içine girerseniz 10 dakika dahi duramazsınız." diye konuştu.

    Aydın da tarlada çalışan kadınlar: Masa başında oturan kadınlar bu zorluğu anlayamazlar #3

    "Taktığımız eldivenlerle 42 derecelik sıcaklık 50 oluyor"

    Börülce tarlasında günlük 100 lira yevmiye ile çalıştıklarını ifade eden Dudu Erkal ise "Hava çok sıcak ve güneş altında tarlada çalışmak gerçekten çok zor bir iş. Güneşten etkilenmemek için tarlaya saat 5 buçuk gibi geliyoruz. İşimiz bitince çok fazla sıcağa kalmadan tarladan ayrılıyoruz. Bu günlerde hava sıcaklığı ortalama 40'ın üzerinde. Tarladaki olumsuz durumlara karşı aldığımız önlemler dolayısıyla giydiğimiz kıyafetler, taktığımız eldivenlerle 42 derecelik sıcaklık 50 oluyor bize. Günlük 100 TL yevmiye alıyoruz. Ev hanımı olan ya da masa başı çalışan kadınlar bence haline şükretsin." dedi.

    Aydın da tarlada çalışan kadınlar: Masa başında oturan kadınlar bu zorluğu anlayamazlar #4

    Aydın da tarlada çalışan kadınlar: Masa başında oturan kadınlar bu zorluğu anlayamazlar #5

    Aydın da tarlada çalışan kadınlar: Masa başında oturan kadınlar bu zorluğu anlayamazlar #6


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