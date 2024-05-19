Aydın'da Türk donanmasına ait savaş gemileri ziyarete açıldı Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2 savaş gemisini halkın ziyaretine açtı.

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İHA

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri yurdun her köşesinde devam etti.

Bayram etkinliklerinde vatandaşlar Türk donanmasının gururu olan savaş gemileri ziyaret ekme imkanı buldu.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Bayram etkinlikleri kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın 2 savaş gemisi halkın ziyaretine açıldı.

Kuşadalılar gemilerin önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

TCG Bozcaada Korveti ile TCG Alanya mayın avlama gemisi

Kuşadası’nda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan, yerli gemiler olan TCG Bozcaada Korveti ile TCG Alanya mayın avlama gemisi, halkın ilgisini gördü.

Uzun kuyruklar oluştu

Vatandaşlar, Kuşadası Limanı’na demirleyen her iki savaş gemisini görmek için sabah saatlerinden itibaren girişte uzun kuyruklar oluşturdu.

Harp gemileri hakkında merak ettiklerini sordular

Gezi boyunca, Kuşadalılar harp gemileri hakkında merak ettikleri soruları sorma fırsatı da buldu. Askeri personel sorulan soruları içtenlikle yanıtlarken, seyrüsefer cihazları hakkında da bilgiler verdi.

Çocuklar Seahawk helikopter ile ilgilendi

Çocuklar ise özellikle TCG Bozcaada Korveti’nin güvertesinde bulunan SH-70 tipi Seahawk helikopterine yoğun ilgi gösterdi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)