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    Aydın’da tütün dikimi başladı

    Önemli tütün üretim merkezi olan Karacasu’da, aylar öncesinden hazırlanan tütün fideleri toprakla buluştu. Tarlada çalışan 80 yaşındaki Raziye Nine ise çalışkanlığı ile adeta gençlere taş çıkarttı.
    • 11.04.2022 - 09:48
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 10:10
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    Aydın’da tütün dikimi başladı

    Aydın’ın Karacasu ilçesinde havaların ısınması ile birlikte yüzlerce aile, tütün fidelerinin dikimine başladı.

    Tütün üretimi için “Yıl 12 aydır tütüncü 13 ay çalışır” ifadesinin kullanıldığını ve oldukça meşakkatli bir uğraş olan tütüncülüğü çocuk yaşlardan bu yana yapan 80 yaşındaki Raziye Nine ise çalışkanlığı ile adeta gençlere taş çıkartıyor.

    İHA'nın haberine göre tütün tarlalarında gelini Serap Orut’a yardım eden Raziye Nine, diktikleri tütünlerin gübrelemesini yapıyor.

    “Ben çalışmadan duramam”

    Çocukluğundan bu yana işini severek yaptığını ifade eden 80 yaşındaki Raziye Orut, “Bizler tarlalarda büyüdük. Bu iş bizim ekmek kapımız. Şimdi dikim sezonu başladı, inşallah bu sene iyi ürün olur. Gelinim ile birlikte burada mahsullerimizin yetişmesi için uğraşıyoruz. Şimdiki gençler çok fazla çiftçiliğe yönelmiyor ama ben çalışmadan duramam.” dedi.

    Aydın’da tütün dikimi başladı #1

    “Şubat ayında ekimlerimizi yaptık”

    30 yıldır tütüncülükle uğraşan Raziye Nine’nin gelini Serap Orut ise “Çocukluğumdan beri yaklaşık 30 yıldır bu işi yapıyorum. Şubat ayında ekimlerimizi yaptık. Nisan ayı geldi, şimdi herkes tütünlerini dikmeye başladı. Daha sonra da çapalayıp tütün kırmaya başlayacağız. Diktiğimiz tütünlerin etrafındaki yabani otları topluyoruz, suluyoruz, gübre veriyoruz.” diye konuştu.

    Aydın’da tütün dikimi başladı #2

    “Memleketimiz her açıdan güzel”

    Gelin Orut, “Bu bölgede tütün, zeytin ve yemiş üretimi yaygın. Zaten Ege dediğin zaman bunlar akla gelir ilk. Tütün buranın en büyük geçim kaynaklarından bir tanesi ama burada zeytincisi de çok, meşhur Karacasu testisini yapan çömlekçiler de çok. Memleketimiz her açıdan güzel.” dedi.

    Aydın’da tütün dikimi başladı #3

    Aydın’da tütün dikimi başladı #4


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