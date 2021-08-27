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    Aydın'da uyuşturucudan tutuklanan şahıs, gazetecilere ayakkabısını fırlattı

    Aydın'ın Efeler ilçesinde yarım kilo uyuşturucu ile yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adliye çıkışı kendini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren şahıs, ayakkabısını fırlattı.
    • İHA
    • 27.08.2021 - 19:47
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 20:33
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    Aydın'da uyuşturucudan tutuklanan şahıs, gazetecilere ayakkabısını fırlattı

    Uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacılara göz açtırmıyor.

    ÜZERİNDE YARIM KİLO UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

    Bir süredir polisin peşinde olduğu M.T. polis ekipleri tarafından Ilıcabaşı Mahallesi’ndeki ilkokulun arkasında yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında yarım kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Aydın'da uyuşturucudan tutuklanan şahıs, gazetecilere ayakkabısını fırlattı VİDEO

    TUTUKLANDI

    Gözaltına alınarak emniyete götürülen M.T. gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkartılan M.T. tutuklandı.

    GAZETECİLERE AYAKKABI FIRLATTI: AL BUNU DA ÇEK

    Adliye çıkışı kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösteren M.T., ekip otosuna bindirilirken ayağından çıkan ayakkabısını "Alın bunu da çekin" deyip tekme atarak gazetecilere fırlattı. Ekip otosuna bindirilen M.T. polis ekipleri tarafından cezaevine götürüldü.

    Aydın da uyuşturucudan tutuklanan şahıs, gazetecilere ayakkabısını fırlattı #1

    Aydın da uyuşturucudan tutuklanan şahıs, gazetecilere ayakkabısını fırlattı #2

    Aydın da uyuşturucudan tutuklanan şahıs, gazetecilere ayakkabısını fırlattı #3

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