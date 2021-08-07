Aydın'da yanan ayağına aldırış etmedi, yangın söndürme çalışmalarına katıldı

Ayağının yanmasına rağmen çalışmalara katılan Mehmet Tonay, "Bu memleket hepimizin, birlik olmamız lazım. Dualarınızı eksik etmeyin bizler için, tüm çalışanlarımız için" dedi.

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışmalar devam ediyor.

Ekipler yangını söndürmek için büyük bir mücadele verirken, yangın söndürme çalışmalarına katılan 22 yaşındaki Mehmet Tonay ayağından yaralandı.

Ayağı yanan Tonay, yaşadığı acıya rağmen yangın söndürme çalışmalarına destek vermeye devam etti.

"BU MEMLEKET HEPİMİZİN"

Çine’de dün akşam saatlerinden itibaren söndürme çalışmalarına katılan, ekiplere yardım eden Tonay’ın mücadelesi hem duygulandırdı, hem de herkese örnek oldu.

Ayağının doktor tarafından tedavisi yapıldığı sırada, “Bu memleket hepimizin, birlik olmamız lazım” sözleri ile tüm Türkiye’ye birlik çağrısı yaptı.

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"ÜLKEMİZ İÇİN VARIMIZI YOĞUMUZU ORTAYA KOYUYORUZ"

Ekiplere destek olmak için arkadaşları ile Çine'ye geldiğini ifade eden Tonay, “Ayağım Karacasu’daki yangında yaralandı, sonra buradaki çalışmalara destek vermek için geldim. Arkadaşlarımla dünden bu yana buradayız. Ülkemiz için varımızı yoğumuzu ortaya koyuyoruz.

Ülke çünkü hepimizin, ülkemizi bölemeyecekler. Bizim için ayağımızın yanması önemli değil, vatanımız sağ olsun, bayrağımız inmesin.

Birlik olmamızın zamanı diyorum. Dualarınızı eksik etmeyin bizler için, tüm çalışanlarımız için.” diye konuştu.

TEDAVİSİ YAPILDI, ÇALIŞMALARA KATILDI

Yangında ayağı yanan, ilk tedavisinin Kızılay ekipleri tarafından yapılan ve ardından bölgedeki doktor tarafından tedavisi tamamlanan Tonay, halen arkadaşları ile yangın bölgesinde çalışmalara katılıyor.