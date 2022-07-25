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    Aydın'da yaşayan yatalak hastanın deniz kenarı isteği gerçekleştirildi

    Aydın'da yaşayan yatalak hastanın deniz kenarı isteği gerçekleştirildi

    İl genelinde başlatılan proje kapsamında yatalak hastaların istekleri yerine getiriliyor. Yatalak hasta Nuray Gürbüz'ün de sahil kenarı isteği, sağlık ekipleri tarafından yerine getirildi.
    • 25.07.2022 - 17:53
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 23:33
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    Yıllardır yatağa bağlı yaşayan hastanın isteği, sağlık ekiplerince yerine getirildi.

    Aydın'da 'Engelli ve Süreğen Hastalıklar Bilgi Yönetim Sistemi Engelli Veri Bankası' projesi kapsamında 6 bin 502 hastaya, evde bakım hizmeti verilmeye başlandı.

    Proje kapsamında evde yatalak olarak tedavi gören hastaların istekleri yerine getiriliyor.

    Aydın'da yaşayan yatalak hastanın deniz kenarı isteği gerçekleştirildi - VİDEO

    Ambulans aracıyla sahil kenarına götürüldü

    Efeler ilçesinde yıllardır yatağa bağlı yaşayan 56 yaşındaki Nuray Gürbüz'e, sağlık ekipleri tarafından nereye gitmek istediği soruldu.

    Bunun üzerine deniz kenarına gitmek istediğini söyleyen Gürbüz, sedye ile alınarak ambulansla sahil kenarına götürüldü.

    Ambulanstan indirilen Gürbüz, sedye üzerinde denizi izlemenin keyfini yaşadı.

    Aydın da yaşayan yatalak hastanın deniz kenarı isteği gerçekleştirildi #1

    "Hastalarımızın şifalarına katkıda bulunduk"

    DHA'nın aktarımına göre; Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz de, "Aydın'da Valimizin talimatıyla kurduğumuz 'Engelli Veri Bankası' üzerinden tıbbi cihaza tam bağımlı hastalarımıza evde sağlık hizmetleri vererek evde tedavi hizmeti vermekteyiz. Ancak yaptığımız ziyaretlerde sosyal ihtiyaçlarının son derece kıymetli olduğu ve tedavilerin çok ciddi olduğunu fark ettik. Bunun üzerine kurduğumuz operasyon merkeziyle de o hastalarımızın tıbbi verilerini tekrar inceledik. Buna uygun olan hastalarımızın transferleri için gerekli ekipleri oluşturduk. Her bir yerine getirdiğimiz dilek sonrasında hastalarımızın şifalarına katkı ve aynı zamanda bu alanda görev yapan arkadaşlarımızın motivasyonlarında ciddi derecede artış olduğu gözlendi." diye konuştu.

    Aydın da yaşayan yatalak hastanın deniz kenarı isteği gerçekleştirildi #2

    Aydın da yaşayan yatalak hastanın deniz kenarı isteği gerçekleştirildi #3

    Aydın da yaşayan yatalak hastanın deniz kenarı isteği gerçekleştirildi #4

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