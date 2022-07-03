Hava sıcaklığını 36 dereceyi gösterdiği kentte, tatilciler plajlara akın etti. Çocuklar denizin tadını çıkartırken işletmecilerin durmdanlarından memnun olduğu ifade edildi.

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte vatandaşlar da sahil kesimlerine akın etmeye başladı.

Sıcak havadan bunalanlar, Kurban Bayramı tatilinin de yaklaşmasıyla birlikte Aydın'ın turistik ilçesi Didim’i tercih etti.

Yazlık misafirlerini yanı sıra yerli ve yabancı turistlerleri ağırlamaya başlayan dünyaca ünlü Altınkum Plajı da eski günlerine döndü.

Termometreler 36 dereceyi gösterdi

Hava sıcaklığının 36 derece olduğu ilçede, tatilcilerin kimi güneşlenirken kimi de denizin tadını çıkardı.

Çocuklar denizin keyfini çıkardı

Özellikle çocukların denizde keyif yaptığı görülürken su sporları yapan vatandaşlar da Didim açıklarında eğlenmeye devam etti.

Aydın'daki Altınkum Plajı doldu taştı ViDEO







Diğer sahiller de doldu

Altınkum Plajı başta olmak üzere Yeşilkent, Cennet Koyu, Manastır Koyu ve Akbük olmak üzere kentin birçok yerinde sahiller tatilcilerle dolup taştı.

İşetmeciler memnun

İHA'nın haberine göre; işletmeciler de yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını dile getirdi.