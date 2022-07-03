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- Aydın'daki Altınkum Plajı doldu taştı
Aydın'daki Altınkum Plajı doldu taştı
- 03.07.2022 - 14:24
- Güncelleme : 03.07.2022 - 14:32
Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte vatandaşlar da sahil kesimlerine akın etmeye başladı.
Sıcak havadan bunalanlar, Kurban Bayramı tatilinin de yaklaşmasıyla birlikte Aydın'ın turistik ilçesi Didim’i tercih etti.
Yazlık misafirlerini yanı sıra yerli ve yabancı turistlerleri ağırlamaya başlayan dünyaca ünlü Altınkum Plajı da eski günlerine döndü.
Termometreler 36 dereceyi gösterdi
Hava sıcaklığının 36 derece olduğu ilçede, tatilcilerin kimi güneşlenirken kimi de denizin tadını çıkardı.
Çocuklar denizin keyfini çıkardı
Özellikle çocukların denizde keyif yaptığı görülürken su sporları yapan vatandaşlar da Didim açıklarında eğlenmeye devam etti.
Aydın'daki Altınkum Plajı doldu taştı ViDEO
Diğer sahiller de doldu
Altınkum Plajı başta olmak üzere Yeşilkent, Cennet Koyu, Manastır Koyu ve Akbük olmak üzere kentin birçok yerinde sahiller tatilcilerle dolup taştı.
İşetmeciler memnun
İHA'nın haberine göre; işletmeciler de yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını dile getirdi.