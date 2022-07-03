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    Aydın'daki Altınkum Plajı doldu taştı

    Hava sıcaklığını 36 dereceyi gösterdiği kentte, tatilciler plajlara akın etti. Çocuklar denizin tadını çıkartırken işletmecilerin durmdanlarından memnun olduğu ifade edildi.
    • 03.07.2022 - 14:24
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 14:32
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    Aydın'daki Altınkum Plajı doldu taştı

    Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte vatandaşlar da sahil kesimlerine akın etmeye başladı.

    Sıcak havadan bunalanlar, Kurban Bayramı tatilinin de yaklaşmasıyla birlikte Aydın'ın turistik ilçesi Didim’i tercih etti.

    Yazlık misafirlerini yanı sıra yerli ve yabancı turistlerleri ağırlamaya başlayan dünyaca ünlü Altınkum Plajı da eski günlerine döndü.

    Termometreler 36 dereceyi gösterdi

    Hava sıcaklığının 36 derece olduğu ilçede, tatilcilerin kimi güneşlenirken kimi de denizin tadını çıkardı.

    Çocuklar denizin keyfini çıkardı

    Özellikle çocukların denizde keyif yaptığı görülürken su sporları yapan vatandaşlar da Didim açıklarında eğlenmeye devam etti.

    Aydın'daki Altınkum Plajı doldu taştı ViDEO

    Aydın daki Altınkum Plajı doldu taştı #1

    Diğer sahiller de doldu

    Altınkum Plajı başta olmak üzere Yeşilkent, Cennet Koyu, Manastır Koyu ve Akbük olmak üzere kentin birçok yerinde sahiller tatilcilerle dolup taştı.

    Aydın daki Altınkum Plajı doldu taştı #2

    İşetmeciler memnun

    İHA'nın haberine göre; işletmeciler de yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını dile getirdi.

    Aydın daki Altınkum Plajı doldu taştı #3

    Aydın daki Altınkum Plajı doldu taştı #4


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