Aydın'da olta iğnesi yutan martıya yardım eli

Sahilde denize girerken bir martının suda hareketsiz olduğunu fark eden çift, yaralı kuşu Milli Parklar Müdürlüğü'ne götürdü. Martının, tedavisinin ardından yaşam alanına bırakılacağı ifade edildi.

Aydın'daki hayvansever çift, örnek gösterilecek bir davranış sergiledi.

Davutlar sahilinde yüzerken suda hareketsiz bir martı bulan Sevgi ve Erol Atabey çifti, buldukları martıyı Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü'ne götürüp teslim etti.

Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) üyelerinin de yakından ilgilendiği martının kursağına olta iğnesi takıldığı ve ayaklarına da misina ipinin dolandığı görüldü.

Martı, yapılan incelemenin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne gönderildi.

Tedaviden sonra yaşam alanına bırakılacak

DHA'nın haberine göre; röntgen çekilen martının kursağında olduğu tespit edilen olta iğnesi, operasyonla çıkarıldı.

Tedavisine başlanan martının, daha sonra doğal yaşam alanına bırakılacağı ifade edildi.





"Kuşları olumsuz etkileyen poşetler denize atılmamalı"

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Bazı martılar tesadüfi olarak duyarlı insanlar tarafından görülerek kurtarılması sağlanıyor. Ancak her martı bu kadar şanslı olmayabiliyor. Kursağında ya da üzerinde olta iğneleriyle dolaşan, avlanamayıp aç kalan ve hayatını kaybeden birçok martı da ne yazık ki var. Balıkçılar olta iğnesine takılan martılara denk geldiklerinde, misinayı kesip bırakmamalı. Martıyı yakalayarak ilgili kurumlara teslim etmelidir. Bazen de denize atılan plastik poşetleri yiyecek sanarak yiyen ve bunları sindiremeyen martıların, tokluk hissine kapıldıkları için aç kalarak öldükleri de görülmektedir. Deniz canlılarını olduğu gibi deniz kuşlarını da olumsuz etkileyen plastik poşetler denize atılmamalı, suda yüzenler toplanmalıdır." dedi.