Aydın'da damada 5 liralık banknotlar takıldı

Damadın arkadaşları tarafından iki aylık birikimle elde edilen 60 metre uzunluğundaki banknotlar, düğüne damga vurdu.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Necati Kaman ile Tuğçe Cengiz, kır bahçesinde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Çiftin takı merasiminde ise ilginç anlar yaşandı.

5 LİRAYA BOĞDULAR

Damadın arkadaşları Şahin Madan ve Cihan Eroğlu, iğnelerle tutturdukları 5 liralık banknotları düğün hediyesi yaptı. İki arkadaş, uzunluğu 60 metreyi bulan ve toplam değeri 1800 lira olan banknotları damadın vücuduna doladı.

Vücudu banknotlarla kaplanan damat, arkadaşlarıyla karşılıklı oyun oynadı.

"İKİ AYDA BİRİKTİRDİK"

Şahin Madan, sağdıç olduğu için damada işkence yapamadığını söyleyerek "Banknotları iki ayda biriktirdik. Eziyet olsun diye böyle bir şey yaptık." dedi.

Damat Necati Kaman ise arkadaşlarının sürprizi karşısında mutluluğu ve şaşkınlığı bir arada yaşadığını belirtti.

Damada arkadaşları tarafından 60 metre uzunluğunda banknotlar