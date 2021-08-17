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    Aydın'daki Kuveytliler, sel felaketi sonrası Kastamonu'ya yardım eli uzattı

    Yaşanan sel felaketinden etkilenenlere yardım eli uzatmak isteyen Kuveytliler, kendi aralarında topladıkları bir kamyonluk yardımı bölgeye gönderdi.
    • İHA
    • 17.08.2021 - 13:46
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 13:48
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    Aydın'daki Kuveytliler, sel felaketi sonrası Kastamonu'ya yardım eli uzattı

    Aydın Kuşadası'nda, Batı Karadeniz’in bazı kentlerinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için bir yardım kampanyası başlatıldı.

    Kampanyaya en büyük destek, Kuşadası’nda yaşayan Kuveytlilerden geldi.

    Daha önce uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet desteğinde bulunan ve yangından etkilenen yurttaşlara yardım paketleri bağışlayan Kuveytliler, bu sefer sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için harekete geçti.

    BELEDİYEYE TESLİM ETTİLER

    Kuveytliler, imece usulü topladıkları bir kamyon dolusu yardımı Kuşadası Belediye Kuşadası Belediye Başkan Yardımcılar Seyfi Seyhan Suvari ile Oğuzhan Turan’a teslim etti.

    Aydın daki Kuveytliler, sel felaketi sonrası Kastamonu ya yardım eli uzattı #1

    BOZKURT'A DOĞRU YOLA ÇIKACAK

    İçerisinde yorgan, yastık, çocuk bezi, gıda paketi, su ve powerbank gibi acil ihtiyaç ürünlerinin bulunduğu yardımlar, önümüzdeki günlerde sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine doğru yola çıkacak.

    Aydın daki Kuveytliler, sel felaketi sonrası Kastamonu ya yardım eli uzattı #2

    YARDIMLAR DEVAM EDECEK

    Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Siz Kuveytli dostlarımız her zor günümüzde yanımızda oluyorsunuz. Sizden aldığımız destekle yardımlarımız daha güçlü hale geliyor.

    Kuşadası Belediyesi olarak ülkemizin dört bir yanında yaşanan felaketlerden etkilenen vatandaşlarımıza yardım götürmeye devam edeceğiz.

    Siz değerli Kuveytli dostlarımıza bize verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederiz.” dedi.

    Aydın daki Kuveytliler, sel felaketi sonrası Kastamonu ya yardım eli uzattı #3

    Aydın daki Kuveytliler, sel felaketi sonrası Kastamonu ya yardım eli uzattı #4

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