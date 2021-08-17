Aydın'daki Kuveytliler, sel felaketi sonrası Kastamonu'ya yardım eli uzattı

Yaşanan sel felaketinden etkilenenlere yardım eli uzatmak isteyen Kuveytliler, kendi aralarında topladıkları bir kamyonluk yardımı bölgeye gönderdi.

Aydın Kuşadası'nda, Batı Karadeniz’in bazı kentlerinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için bir yardım kampanyası başlatıldı.

Kampanyaya en büyük destek, Kuşadası’nda yaşayan Kuveytlilerden geldi.

Daha önce uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet desteğinde bulunan ve yangından etkilenen yurttaşlara yardım paketleri bağışlayan Kuveytliler, bu sefer sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için harekete geçti.

BELEDİYEYE TESLİM ETTİLER

Kuveytliler, imece usulü topladıkları bir kamyon dolusu yardımı Kuşadası Belediye Kuşadası Belediye Başkan Yardımcılar Seyfi Seyhan Suvari ile Oğuzhan Turan’a teslim etti.





BOZKURT'A DOĞRU YOLA ÇIKACAK

İçerisinde yorgan, yastık, çocuk bezi, gıda paketi, su ve powerbank gibi acil ihtiyaç ürünlerinin bulunduğu yardımlar, önümüzdeki günlerde sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine doğru yola çıkacak.





YARDIMLAR DEVAM EDECEK

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Siz Kuveytli dostlarımız her zor günümüzde yanımızda oluyorsunuz. Sizden aldığımız destekle yardımlarımız daha güçlü hale geliyor.

Kuşadası Belediyesi olarak ülkemizin dört bir yanında yaşanan felaketlerden etkilenen vatandaşlarımıza yardım götürmeye devam edeceğiz.

Siz değerli Kuveytli dostlarımıza bize verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederiz.” dedi.



