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- Aydın'daki Kuveytliler, sel felaketi sonrası Kastamonu'ya yardım eli uzattı
Aydın'daki Kuveytliler, sel felaketi sonrası Kastamonu'ya yardım eli uzattı
- İHA
- 17.08.2021 - 13:46
- Güncelleme : 17.08.2021 - 13:48
Aydın Kuşadası'nda, Batı Karadeniz’in bazı kentlerinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için bir yardım kampanyası başlatıldı.
Kampanyaya en büyük destek, Kuşadası’nda yaşayan Kuveytlilerden geldi.
Daha önce uzaktan eğitim gören öğrencilere tablet desteğinde bulunan ve yangından etkilenen yurttaşlara yardım paketleri bağışlayan Kuveytliler, bu sefer sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için harekete geçti.
BELEDİYEYE TESLİM ETTİLER
Kuveytliler, imece usulü topladıkları bir kamyon dolusu yardımı Kuşadası Belediye Kuşadası Belediye Başkan Yardımcılar Seyfi Seyhan Suvari ile Oğuzhan Turan’a teslim etti.
BOZKURT'A DOĞRU YOLA ÇIKACAK
İçerisinde yorgan, yastık, çocuk bezi, gıda paketi, su ve powerbank gibi acil ihtiyaç ürünlerinin bulunduğu yardımlar, önümüzdeki günlerde sel felaketinden en çok etkilenen Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine doğru yola çıkacak.
YARDIMLAR DEVAM EDECEK
Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Siz Kuveytli dostlarımız her zor günümüzde yanımızda oluyorsunuz. Sizden aldığımız destekle yardımlarımız daha güçlü hale geliyor.
Kuşadası Belediyesi olarak ülkemizin dört bir yanında yaşanan felaketlerden etkilenen vatandaşlarımıza yardım götürmeye devam edeceğiz.
Siz değerli Kuveytli dostlarımıza bize verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ederiz.” dedi.