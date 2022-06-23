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    Aydın'daki Raziye Teyze'den sirke tarifi

    30 yıldır pazarcılıkla uğraşan Raziye Ay, sirke tarifini severleriyle paylaşıp "Üzüm sirkesi her şeye iyi gelir" dedi.
    • 23.06.2022 - 09:51
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 11:16
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    Aydın'daki Raziye Teyze'den sirke tarifi

    Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Raziye Ay, üzüm sirkesi tarifini severleriyle paylaştı.

    30 yıldır kendi ürettikleri ürünleri satarak geçimlerini sağlayıp pazarcılık yapan Raziye Ay, tezgahında bahçesinde ürettiği ürünleri satıyor.

    Raziye Teyze'nin tezgahında; üzüm sirkesi, kekik suyu, kantaron yağı gibi doğal ürünler bulunuyor.

    Üzüm sirkesini 40 TL'den satıyor

    Raziye Ay, tezgahına koyduğu ve birçok hastalığa iyi geldiği bilinen kekik suyunun litresini 30 TL, üzüm sirkesinin litresini ise 40 TL’den satışa sunuyor.

    Aydın daki Raziye Teyze den sirke tarifi #1

    Raziye Teyze'nin sirke tarifi

    İHA'nın haberine göre; üzüm sirkesinin kurumu sırasında etrafında kim varsa bulaştığını ifade eden Raziye Ay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

    "Üzüm sirkesinin şırasını aldıktan sonra posasını kaynatıyoruz. Daha sonra sirke için kurum yapıyoruz ama o kurum yapma esnasında birisi ile kavga ettiğin zaman o sirke daha keskin oluyor.

    O yüzden her sirke kurduğum zaman etrafımda bulunan kim varsa ona bulaşırım ki sirke daha da keskin olsun. Kekik sularını da kendimiz çıkarıyoruz. Yani bizim tezgahmızdaki her şey doğal.

    Ayrıca kekik suyu mesela her şeye iyi gelir. Kekik suyu mideye ve şekere iyi gelir. Mideni üşüttüğün zaman yarım bardak kekik suyu içtiğin zaman hemen düzelir insan.

    Üzüm sirkesi de yine her şeye iyi gelir. Biz üzüm sirkesini her şeyde kullanıyoruz yani."

    Aydın daki Raziye Teyze den sirke tarifi #2

    Aydın daki Raziye Teyze den sirke tarifi #3


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