Aydın'dan Karadeniz'i andıran görüntüler Aydın'ın rakımı en yüksek yerleri arasında yer alan Kuyucak ilçesine bağlı 1200 rakımlı Belenova Yaylası, Karadeniz'i aratmadı. Havası ve munteşem manzarasıyla Karadeniz'e rakip olan bölge ziyaretçi akınına uğruyor.

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Türkiye'nin en güzel bölgelerinden birisi olan Karadeniz'in yeni rakibi Aydın oldu.

Doğal güzellikleriyle dikkatleri çeken ve ziyaretçi akınına uğrayan Belenova Yaylası, özellikle yazın kavurucu sıcağında serinlemek isteyenler için cazibe merkezi oldu.

Aydın ve Denizli'ye ortalama 90 kilometre mesafede olan bölge Aydın'ın Uludağ'ı olarak adlandırılıyor.

Küçük Ova, Koca Ova, Arap Deresi göletleri ve tesisin hemen yanındaki muhteşem manzaralı Belenova Göleti ile dikkat çeken Belenova Yaylası, Karadeniz'e gidemeyenlerin hasretini dindiriyor.

Doğayla iç içe tatil

İçerisinde kır lokantası, çocuk oyun alanı, otopark, yaya yürüyüş yolu, koşu yolları, futbol, voleybol ve basketbol sahası, köy ürünleri satış alanları bulunan sosyal tesis, dört mevsim ziyaretçi akınına uğruyor.

Şehrin stresinden uzakta doğa ile iç içe aileler doğanın keyfini çıkarırken, çocuklar da çocuk oyun parkında ve spor tesislerinde eğlenebiliyor.

Bölgeye gelen misafirler yazın serinlemenin, kışın da yağan karın oluşturduğu beyaz örtünün keyfini yaşıyor.

Türkiye'nin en uzun geçiş güzergahları arasında yer alan Karia-Lidya antik geçiş yolu güzergahı üzerinde olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyan bölge, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Afrodisias Antik Kenti, Antiocya Antik Kenti, Yöre Kalesi güzergahı üzerinden Karia-Lidya Yolu denilen Kayran Mahallesi üzerinden Manisa-Alaşehir-Sarıgöl bölgesine inen bir yol ağının da üzerinde bulunuyor.

Uludağ ve Ilgaz yerine Aydın

İzmir'de yaşayan ve eşi ile birlikte serin havası için tesise geldiğini belirten Fevziye Sarıca, Belonva'yı herkese tavsiye ettiğini söyledi.

Uludağ veya Ilgaz yerine Belenova'yı tercih ettiklerini belirten İsa Sarıca ise, “Kuyucak ve Nazilli gibi çok sıcak bir ortamdan bin 200 metre yükseklikteki bu yayla tesisine geldik. Çok güzel bir ortam var. Çam havası, kahvaltısı mükemmel. Tabiat harikası bir ortamdayız. Burası Bursa Uludağ'ı ya da Kastamonu'nun Ilgaz'ını aratmıyor." dedi.