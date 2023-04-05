Aydın'ın renkli peri bacaları dikkat çekiyor Sultanhisar'da sahip olduğu kırmızı, kahverengi ve gri tonlarıyla gökkuşağına benzetilen peri bacaları keşfedilmeyi bekliyor.

İHA

Turizm kenti Aydın, doğal güzellikleriyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Doğa ile tarihin iç içe geçtiği kentte her geçen gün keşfedilen tarihi kalıntılar ve doğal güzellikler birçok vatandaşı heyecanlandırıyor.

Sultanhisar ilçesi Ayvaz Değirmeni mevkiinde bulunan ve peri bacaları görüntüsüyle Kapadokya’ya benzetilen tepeler ise keşfedilmeyi bekliyor.

Kimi vatandaşın peri bacaları görüntüsüyle “Aydın’ın Kapadokyası” kimi vatandaşın ise sahip olduğu kırmızı, kahverengi ve gri tonlarıyla “Gökkuşağı Tepeleri” dediği bölgenin oluşturduğu renk cümbüşü ise görenleri mest ediyor.

"Koruma altına alınmalıdır"

Tarihi Kavaklı Yolu’nda Ayvaz Değirmeni Bölgesi’nde karşılaştıkları manzarayı Kapodakya’ya benzettikleri için “Suldokya” adı verdiklerini belirten doğasever Yücel Sevingül şunları söyledi:

Aydın’ın her yeri doğa harikası ve yeni bir tabiat harikası da keşfedilmeyi bekliyor. Bu peri bacaları koruma altına alınmalıdır. Burada değişik biçimlerde, şapkalı ve şapkasız çok sayıda peri bacaları bulunuyor. Aynı zamanda gökkuşağı gibi oluşan rengarenk görüntüsü de görenleri kendisine hayran bırakıyor.

Çektiği doğa ve tarih fotoğrafları ile Aydın’ın tanıtımına katkı sağlayan eğitimci ve fotoğraf sanatçısı Yücel Sevingül’ün karelerine yansıyan muhteşem görüntüleri ile gökkuşağı tepeleri izleyenleri hayran kendine hayran bırakıyor.