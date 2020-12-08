Aydınlı genç kız, yuttuğu toplu iğneden 17 yıl sonra kurtuldu

Gözdenur Akdağ'ın küçük yaşta yuttuğu toplu iğne, karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede çıkartıldı.

Aydın'da 18 yaşındaki Gözdenur Akdağ, 1 yaşındayken toplu iğne yuttu.

Karın ağrısı şikayetiyle Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Akdağ'ın karnında toplu iğne bulunduğu tespit edildi.

İKİ SAATLİK OPERASYON

Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Murat Yılmaz'ın gerçekleştirdiği 2 saatlik operasyonun ardından genç kızın karnındaki iğne çıkartıldı.

1 YAŞINDAYKEN YUTTU

Sağlığına kavuşan Akdağ, 1 yaşındayken iğne yuttuğunu, o dönem hastaneye gittiklerini, 2 yıl süren tedavinin ardından doktorların ailesine iğneyi çıkardıkları bilgisini verdiklerini savundu.

"17 YIL SONRA İĞNEDEN KURTULDUM"

Bu tedavinin ardından hayatına devam ettiğini, karın ağrısı nedeniyle gittiği hastanede karnında toplu iğne göründüğü söylenince şaşırdığını ifade eden Akdağ, "17 yıl sonra iğneden kurtuldum. Doktoruma çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zorlu bir süreçten geçtik. Ama çok iyiyiz, mutluyum." dedi.

Yılmaz da bu tip karın ağrısı şikayetlerinde yabancı cismin genellikle bağırsakta olduğu kanısına vardıklarını fakat Akdağ'da farklı bir durumun yaşandığını söyledi.

YAĞ DOKUSU İÇİNE GİZLENDİ

Görüntüleme yöntemiyle iğnenin bağırsaktan dışarı çıktığını, yağ dokusu içine gizlendiğini gördüklerini aktaran Yılmaz, iğnenin bağırsağı delmesine rağmen hastanın şanslı olduğuna dikkat çekti.

Yılmaz, "İğne bağırsak dışına çıktığında karaciğer, dalak gibi organlara değerse kanama yapabiliyor. Hasta bu açıdan şanslı. Aynı şekilde bağırsak içinde bir perforasyon yapmamış. Deliği bağırsak kendi kendine kapatmış." ifadelerini kullandı.