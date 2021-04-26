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    Aydınlılar güneşli havanın tadını çıkardı

    Aydın'da 82 saatlik kısıtlama sonrası sokaklar doldu. Vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.
    • İHA
    • 26.04.2021 - 17:24
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 17:56
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    Aydınlılar güneşli havanın tadını çıkardı

    Aydın'da 82 saat uygulanan sokak kısıtlamasının ardından cadde ve sokaklar dolup taştı. Vatandaşlar park ve bahçelerde güneşin tadını çıkardı.

    AYDINLILAR KURALLARI UNUTTU

    Aydın'da vatandaşlar kısıtlamanın ardından cadde ve sokakları doldururken, zaman zaman da sosyal mesafe ve maske kurallarının da ihlal edilmesi dikkati çekti.

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    BANKA ÖNLERİNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

    Hava sıcaklıklarının da artması ile birlikte vatandaşlar park ve bahçelere akın ederken, çocuklar da güneşli havanın tadını çıkardı. Merkez ilçe Efeler’de bulunan Atatürk Kent Meydanı’nı başta olmak üzere bir çok işlek noktalarda yoğunluk oluşurken, haftanın ilk gününde banka önlerinde de uzun kuyruklar meydana geldi.

    Birçok vatandaşın korona tedbirlerine uyduğu gözlenirken, zaman zaman ise sosyal mesafe ve maske kuralları da sıfıra kadar indi.

    Aydınlılar güneşli havanın tadını çıkardı #2

    Aydınlılar güneşli havanın tadını çıkardı #3

    Aydınlılar güneşli havanın tadını çıkardı #4

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