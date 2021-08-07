İncirliova'da yaşayanlar, yangına karşı mücadele etmek için 30 kişilik bir ekip oluşturdu. Gönüllüler kutru otları temizlerken, su dolu tankerleri ise bölgede hazır bulunduruyor.

Aydın'ın İncirliova ilçesi Karagözler Mahallesi'nde yaşayanlar, artan orman yangınları için harekete geçti.

İzmir'in Tire ilçesi sınırlarında bulunan çam ormanları, bölge halkı tarafından gözetlenmeye başlandı.

Yangına karşı mücadele vermek için traktör, motosiklet, kazma, kürek, orak, testere ve benzeri aletlerle tim kuran vatandaşlar, 24 saat boyunca nöbetleşe ormanları bekliyor.

"KURDUĞUMUZ EKİPLE ORMANLARI KORUYORUZ"

Ormanları korumak için aldıkları önlemleri anlatan Karagözler Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Demiray, "Türkiye'de çıkan orman yangınları nedeniyle çok üzgünüz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalışıyoruz. Köyümüzde ormanlarımızı korumak için, nöbet tutmaya başladık ve bu kritik süreçte nöbet tutmaya devam edeceğiz.

Sınırlarımız içerisinde yer alan orman alanlarına tanımadığımız kişilere karşı dikkatliyiz. Şüphe duyduğumuz kişiler olursa yetkililere bildiriyoruz.

Orman yangınlarını önlemek için temizlik yapıyoruz. Bu bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımız yangın konusunda oldukça duyarlı. Kurduğumuz 30 kişilik ekiple aralıksız bir şekilde ormanlarımızı koruyoruz.

Tankerlerimizi doldurduk çapa, kürek ve kazma gibi materyallerle her an müdahaleye hazırız. Yangına karşı teyakkuz halindeyiz" dedi.

Aydınlılar yangınlara karşı ekip kurdu VİDEO

"EN UFAK BİR DUMAN GÖRSEM YETKİLİLERE BİLDİRİYORUM"

Yıllardır ormanlarda ağaç kesim işleri yaptığını dile getiren bölge halkından Yakup Dirik, "1987 yılından beri orman işlerinde çalışıyorum. Peş peşe meydana gelen yangınlar nedeniyle, ormanlık alanlardan gözümü ayırmıyorum. En ufak bir duman bile görsem hemen yetkili kişileri bilgilendiriyorum.

Bu ormanlarda tüyü bitmemiş çocuğun hakkı var. Herkesin ormanlarımız için daha duyarlı olmasını istiyorum. Ormanların yakılmasına asla izin vermeyiz." diye konuştu.

"ORMANLARI KORUMAK VATAN GÖREVİDİR"

Mehmet Varol ise "Türkiye'nin neresinde ormanlar yanarsa yansın bizim ciğerlerimiz yanıyor. Köylü olarak teyakkuz halindeyiz.

Gece gündüz nöbetleşe köyümüz sınırları içindeki ormanlık alanda devriye geziyoruz. Ormanları korumanın bir vatan görevi olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Her yaştan mahallelinin orman alanlarını korumak için seferber olduğunu belirten Musa Çevik, "Biz yangına erken müdahale için buradayız. Devletimize bu konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.