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    Aydos Kalesi beyaza büründü, görenler mest oldu

    İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışı sonrası Anadolu Yakası’nın yüksek kesimleri beyaza büründü. Beyaz örtüyle kaplanan Aydos Kalesi ise seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu.
    • İHA
    • 22.01.2022 - 15:51
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    Aydos Kalesi beyaza büründü, görenler mest oldu

    İstanbul'da beklenen kar yağışı başlarken, bazı semtler beyaza büründü.

    Özellikle kentin yüksek kesimleri karla kaplanırken, Sultanbeyli'de bulunan Tarihi Aydos Kalesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu.

    Tıpkı Çamlıca Tepesi gibi görenleri hayran bırakan Aydos Kalesi, drone ile görüntülendi.

    AYDOS KARLA KAPLANDI

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar sonrasında İstanbul'da kar yağışı eskisini gösterirken, soğuk havalar kendini hissettirmeye devam ediyor.

    İstanbul'da etkili olan kar yağışı sonrasında Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinin beyaza bürünmesiyle adeta kartpostallık görüntüler oluştu.

    Sultanbeyli sınırları içerisinde bulunan, "İstanbul'un fethinin başladığı yer" olarak bilinen Bizans eseri tarihi Aydos Kalesi, kar yağışı sonrası adeta karla kaplandı.

    Aydos Kalesi beyaza büründü, görenler mest oldu VİDEO

    Aydos Kalesi beyaza büründü, görenler mest oldu #1

    Aydos Kalesi beyaza büründü, görenler mest oldu #2

    Aydos Kalesi beyaza büründü, görenler mest oldu #3

    Aydos Kalesi beyaza büründü, görenler mest oldu #4Aydos Kalesi beyaza büründü, görenler mest oldu #5


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