Haberler

Yaşam Haberleri

Aydos Ormanı’nda PKK'lı teröristin yaktığı ormanlık alanın son hali görüntülendi

Aydos Ormanı’nda PKK'lı teröristin yaktığı ormanlık alanın son hali görüntülendi

İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nda 2019 yılında PKK terör örgütü tarafından çıkarılan yangında kül olan 4 bin 685 metrekare alan yeniden yeşermeye başladı.