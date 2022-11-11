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- Aydos Ormanı’nda PKK'lı teröristin yaktığı ormanlık alanın son hali görüntülendi
Aydos Ormanı’nda PKK'lı teröristin yaktığı ormanlık alanın son hali görüntülendi
İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nda 2019 yılında PKK terör örgütü tarafından çıkarılan yangında kül olan 4 bin 685 metrekare alan yeniden yeşermeye başladı.
- 11.11.2022 - 13:14
İstanbul'un Pendik ilçesi sınırları içinde bulunan Aydos Ormanı'nda 19 Eylül 2019 tarihinde Yakup Akman tarafından yangın çıkarıldı.
Yangını PKK terör örgütü üstlendi.
Yangında 150 adet fıstık çamı ile 4 bin 685 metrekare alan kül oldu.
3 yıl sonra havadan görüntülendi
PKK’lı teröristin yaktığı ormanlık alanın son hali 3 yıl aradan sonra dron ile görüntülendi.
İHA'nın haberine göre, yangın nedeniyle tahribat gören alanda bitki örtüsünün tekrar oluşmaya başladığı görüldü.