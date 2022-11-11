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    Aydos Ormanı’nda PKK'lı teröristin yaktığı ormanlık alanın son hali görüntülendi

    İstanbul Pendik'teki Aydos Ormanı'nda 2019 yılında PKK terör örgütü tarafından çıkarılan yangında kül olan 4 bin 685 metrekare alan yeniden yeşermeye başladı.
    • 11.11.2022 - 13:14
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    Aydos Ormanı’nda PKK'lı teröristin yaktığı ormanlık alanın son hali görüntülendi

    İstanbul'un Pendik ilçesi sınırları içinde bulunan Aydos Ormanı'nda 19 Eylül 2019 tarihinde Yakup Akman tarafından yangın çıkarıldı.

    Yangını PKK terör örgütü üstlendi.

    Yangında 150 adet fıstık çamı ile 4 bin 685 metrekare alan kül oldu.

    3 yıl sonra havadan görüntülendi

    PKK’lı teröristin yaktığı ormanlık alanın son hali 3 yıl aradan sonra dron ile görüntülendi.

    İHA'nın haberine göre, yangın nedeniyle tahribat gören alanda bitki örtüsünün tekrar oluşmaya başladığı görüldü.

    Aydos Ormanı’nda PKK lı teröristin yaktığı ormanlık alanın son hali görüntülendi #1

    Aydos Ormanı’nda PKK lı teröristin yaktığı ormanlık alanın son hali görüntülendi #2

    Aydos Ormanı’nda PKK lı teröristin yaktığı ormanlık alanın son hali görüntülendi #3

    Aydos Ormanı’nda PKK lı teröristin yaktığı ormanlık alanın son hali görüntülendi #4


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